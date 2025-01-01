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Киноафиша
Фильмы
Сын
Сын
Syn
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
СССР
Год выпуска
1987
Производство
Ekran
Другие названия
Syn, Son, Сын
В ролях
Валерий Золотухин
Петр Щербаков
Николай Волков-мл.
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.1
Оцените
10
голосов
7.1
IMDb
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