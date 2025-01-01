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Киноафиша Фильмы Сын

Сын

Syn 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна СССР
Год выпуска 1987
Производство Ekran
Другие названия
Syn, Son, Сын
В ролях
Валерий Золотухин
Валерий Золотухин
Петр Щербаков
Петр Щербаков
Николай Волков-мл.
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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