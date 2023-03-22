Сериал «Королева» – это турецкая адаптация американской драмы «Королева сахарных плантаций». Молодая женщина по имени Дениз с детства считает себя поцелованной Богом. Она богата, счастлива, и все ее мечты сбываются. Сейчас Дениз – жена популярного баскетболиста Атеша и мать его дочери. Но все меняется, когда ее отец умирает и семье приходится перебраться в ее родной дом, чтобы вступить в права наследования папиным бизнесом. В это время Атеша обвиняют в групповом изнасиловании баскетбольной фанатки.