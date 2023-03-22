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Киноафиша Сериалы Королева

Королева (2023 - …)

Kraliçe
Год выпуска 2023
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал Kanal D
О чем сериал

Сериал «Королева» – это турецкая адаптация американской драмы «Королева сахарных плантаций». Молодая женщина по имени Дениз с детства считает себя поцелованной Богом. Она богата, счастлива, и все ее мечты сбываются. Сейчас Дениз – жена популярного баскетболиста Атеша и мать его дочери. Но все меняется, когда ее отец умирает и семье приходится перебраться в ее родной дом, чтобы вступить в права наследования папиным бизнесом. В это время Атеша обвиняют в групповом изнасиловании баскетбольной фанатки.

В ролях
В ролях
Бурджу Озберк
Бурджу Озберк
Селин Шекерджи
Cihat Tamer
Гёкхан Алкан
Айше Акын
Серхат Парыл
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Королева»
1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
22 марта 2023
2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
29 марта 2023
3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
5 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Королева - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 3 эпизода
 
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