Ава ДюВерней
Награды
Награды и номинации Ава ДюВерней
Ava DuVernay
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Ава ДюВерней
Оскар 2017
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Победитель
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Победитель
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Победитель
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Победитель
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
BAFTA 2017
Лучший документальный фильм
Победитель
Лучший документальный фильм
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2023
Лучший фильм
Номинант
Сандэнс 2012
Драматичный
Победитель
Драматургия
Номинант
