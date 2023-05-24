В производство запущен фильм о легенде ФК «Спартак» Федоре Черенкове

Продюсерская компания «Сделано в «Дело» анонсировала фильм под рабочим названием «Федя — народный футболист», посвященный легендарному игроку клуба «Спартак» Федору Черенкову.

Ведущие роли в картине исполнят Николай Фоменко («Беспринципные в деревне»), Борис Щербаков («Обоюдное согласие»), Игорь Петренко («Нюрнберг»), Сергей Мигицко («Тест на беременность») и Александр Носик («Пересуд»). При этом имя актера, который сыграет самого Черенкова, пока что держится в секрете.

Действие развернется во времена, когда Черенков переживает черную полосу в своей жизни. Единственное, что удерживает его от падения в пучину депрессии, — стремление сыграть на чемпионате мира. Однако эта мечта разбивается вдребезги, когда тренер убирает героя из команды. Будучи раздавленным грузом несбывшихся надежд, Федор начинает раздумывать об окончании спортивной карьеры. Но любовь к семье и болельщикам вдохновляет его на то, чтобы вернуть себе звание лучшего футболиста страны и привести товарищей к победе.

Постановкой ленты занимается Николай Акелькин. В разработке проекта также принимает участие режиссер Николай Лебедев, наиболее известный по спортивной драме «Легенда №17» и фильму-катастрофе «Экипаж». Съемки картины начнутся в июле 2023 года и продлятся до октября. Команда очень тщательно подходит к созданию футбольных сцен на экране, поэтому дублерами актеров выступят профессиональные игроки, а руководить производством данных сцен будет олимпийский чемпион Александр Бородюк.

Премьера «Феди — народного футболиста» намечена на 2024 год.