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Киноафиша Сериалы Нюрнбергская история

Нюрнбергская история (2025 - 2025)

Nyurnbergskaya istoriya 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Premier
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

1945 год. В Нюрнберге международный трибунал готовится вынести приговор немецким захватчикам и их сообщникам. Прошедший войну фронтовой разведчик Игорь Волгин выступает переводчиком в составе советской делегации. В городе Волгин встречает девушку Лену, которую принудительно отправили на работы в Германию в военные годы. Пока Игорь и Лена постепенно влюбляются, судебный процесс оказывается под угрозой срыва. Советская делегация отчаянно пытается остановить шпионов и предателей, мешающих правосудию.

В ролях
В ролях
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Игорь Петренко
Игорь Петренко
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Алексей Бардуков
Алексей Бардуков
Брайан Каспе
Брайан Каспе
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Нюрнбергская история - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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