1945 год. В Нюрнберге международный трибунал готовится вынести приговор немецким захватчикам и их сообщникам. Прошедший войну фронтовой разведчик Игорь Волгин выступает переводчиком в составе советской делегации. В городе Волгин встречает девушку Лену, которую принудительно отправили на работы в Германию в военные годы. Пока Игорь и Лена постепенно влюбляются, судебный процесс оказывается под угрозой срыва. Советская делегация отчаянно пытается остановить шпионов и предателей, мешающих правосудию.