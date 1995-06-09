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Киноафиша Сериалы Следствие ведут колобки

Следствие ведут колобки (1983 - 1996)

Следствие ведут колобки 6+
Год выпуска 1983
Страна СССР
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 5 минут
Телеканал ЦТ СССР
Продолжительность сериала 60 минут
О чем сериал

Мультфильм об альтернативных методах поиска похищенных животных. Коварный контрабандист Карбофос с помощью новинки преступной оружейной промышленности, похищает из зоопарка редкого полосатого слона по кличке Балдахин. Знаменитые сыщики братья Колобки узнают о преступлении, и применив все методы альтернативной дедукции, выясняют кого и откуда похитили. Дело почти раскрыто. Из досье на слона братья выясняют, что Балдахин обожает рыбий жир, а «от звуков флейты теряет волю». Благодаря этим особенностям зверя, Колобки намереваются вернуть его в зоопарк. Дело осложняется тем, что Карбофос тоже знает о привычках слона.

В ролях
В ролях
Леонид Броневой
Леонид Броневой
Михаил Евдокимов
Алексей Птицын
Станислав Федосов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Следствие ведут колобки - Сезон 1 Сезон 1
1983, 2 эпизода
 
Следствие ведут колобки - Сезон 2 Сезон 2
1987, 4 эпизода
 
Следствие ведут колобки - Сезон 3 Сезон 3
1995, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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