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Постер мультфильма Следствие ведут Колобки
7.9
Киноафиша Фильмы Следствие ведут Колобки
7.9

Следствие ведут Колобки

, 1986
Sledstvie vedut Kolobki
СССР / анимация, комедия, семейный / 18+
Постер мультфильма Следствие ведут Колобки
7.9

О фильме

Город, где живет пара чокнутых колобков-детективов, где в поисках чего бы стянуть шляются усатый бандюга Карбофос и усатый ворюга Кот, где обитают полосатые слоны и гордые птицы, а также издают районную Кривду. Одним словом, полный дурдом! Ну и естественно, любая русская народная сказка начинается с простого и самого банального похищения слона. Ну, скажете вы, неужто мы не слышали, что все истории начинаются именно так…

В ролях

Леонид Броневой
Леонид Броневой
The Chief
Алексей Птицын
The Colleague
Станислав Федосов
Karbofos
Михаил Евдокимов
Михаил Евдокимов
The Chief
Режиссер Игорь Ковалев, Александр Татарский
Сценарист Эдуард Успенский
Композитор Юрий Александрович Чернавский
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна СССР
Продолжительность 21 минута
Год выпуска 1986
Премьера в мире 5 апреля 1986
Производство Ekran
Другие названия
Sledstvie vedut Kolobki, Investigation Held by Koloboks, Следствие ведут Колобки, Die Koloboks leiten die Ermittlungen., Слідство ведуть Колобки

Рейтинг мультфильма

7.9
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
Место в рейтинге
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