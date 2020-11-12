Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Мультсериал «Афанасий» был снят киностудией «Центр национального фильма» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Пять коротких историй познакомят юных зрителей со знаменитым русским купцом Афанасием Никитиным, который отправился за три моря и стал первым европейцем в Индии. Путь Никитина был долог и непрост, на нем встречалось множество трудностей, с каждой из которых он блестяще справлялся. Посмотреть на приключения первого русского путешественника будет интересно и детям, и взрослым.