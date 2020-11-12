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Постер фильма Афанасий
Киноафиша Фильмы Афанасий

Афанасий

, 2011
Россия / детский / 18+
Постер фильма Афанасий

О фильме

Мультсериал «Афанасий» был снят киностудией «Центр национального фильма» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Пять коротких историй познакомят юных зрителей со знаменитым русским купцом Афанасием Никитиным, который отправился за три моря и стал первым европейцем в Индии. Путь Никитина был долог и непрост, на нем встречалось множество трудностей, с каждой из которых он блестяще справлялся. Посмотреть на приключения первого русского путешественника будет интересно и детям, и взрослым.

Режиссер Владимир Наумов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 25 минут
Год выпуска 2011

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

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