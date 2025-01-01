Меню
Владимир Наумов
Награды
Награды и номинации Владимир Наумов
Vladimir Naumov
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Владимир Наумов
Каннский кинофестиваль 1971
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1961
Special Jury Prize
Победитель
Competition
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1984
Golden Lion
Номинант
ММКФ 1981
Лучший фильм
Победитель
Золотой приз
Победитель
