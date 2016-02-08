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Киноафиша Сериалы Эти глаза напротив

Эти глаза напротив (2016 - 2016)

Эти глаза напротив 16+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 6 часов 56 минут
О чем сериал

История жизни Валерия Ободзинского, одного из самых ярких представителей советской эстрады и человека удивительной судьбы. Простой парень из Одессы, он становится в СССР настоящей суперзвездой. Ободзинский не похож на всех: он не шагает в общем строю и не поет гимнов комсомолу. Кажется, что его фантастический тенор создан, чтобы воспевать Женщину. Но со временем бескомпромиссность и инаковость закрывают ему путь на сцену. И однажды певец просто исчезает… Лишь спустя годы преданная поклонница узнает Ободзинского в стороже с галстучной фабрики и буквально спасает его, возвращая к жизни и творчеству.

В ролях
В ролях
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Евгения Брик
Евгения Брик
Алексей Барабаш
Алексей Барабаш
Владимир Симонов
Владимир Симонов
Владимир Горюшин
Владимир Горюшин
Роман Полянский
Роман Полянский
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Эти глаза напротив - Сезон 1 Сезон 1
2016, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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