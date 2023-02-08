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Киноафиша Новости Аманда Сайфред исполнит главную роль в новом фильме Атома Эгояна

Аманда Сайфред исполнит главную роль в новом фильме Атома Эгояна

8 февраля 2023 12:21
Аманда Сайфред исполнит главную роль в новом фильме Атома Эгояна

Режиссер и актриса создадут свой первый совместный проект со времен работы над триллером «Хлоя».

Как передает Variety, Аманда Сайфред была назначена исполнительницей главной роли в новом фильме канадского режиссера Атома Эгояна, получившем название Seven Veils («Семь покрывал»).

Картина расскажет о крупной театральной постановщице Жанин (Сайфред), взявшейся за реализацию сложнейшей задачи: ей необходимо переосмыслить самое известное произведение своего бывшего наставника, оперу «Саломея». Преследуемая мрачными воспоминаниями, Жанин позволяет глубоким травмам прошлого исказить свое восприятие настоящего в тот самый момент, когда она пытается вернуться в мир оперного искусства спустя много лет.

Эгоян может быть известен многим зрителям по фильмам «Славное будущее», который получил две номинации на «Оскар», «Пленница», ставшему номинантом «Золотой пальмовой ветви», и «Арарат». Он не только выступает режиссером новой картины, но и пишет ее сценарий, а также исполняет функции продюсера. Примечательно, что этот проект не станет первой совместной работой Эгояна и Сайферд — ранее они уже работали вместе над психологическим триллером «Хлоя» 2009 года. По словам Эгояна, он хотел снять фильм об опере «Саломея» с тех самых пор, как сам срежиссировал это произведение на театральной сцене:

«Я впервые поставил «Саломею» для канадской оперной труппы почти 30 лет назад, и с тех пор заложенные в нее идеи постоянно преследовали меня. Это проект, реализовать который я мечтал уже очень долгое время. И я очень рад воссоединиться с Амандой впервые после того удивительного опыта, который мы получили, создавая «Хлою».

Дата выхода Seven Veils пока неизвестна.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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