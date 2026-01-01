Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Атом Эгоян
Награды
Награды и номинации Атом Эгоян
Atom Egoyan
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Награды
Награды и номинации Атом Эгоян
Оскар 1998
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2008
Приз Экуменического жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1997
Главный приз жюри
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1994
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2014
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2005
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1999
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2015
Vittorio Veneto Film Festival Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Green Drop Award
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2019
Лучший фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2008
Лучший канадский художественный фильм - специальная оценка жюри
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 1997
Лучший канадский художественный фильм
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 1994
Лучший канадский художественный фильм
Победитель
ММКФ 1991
Специальный приз жюри
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1991
Лучший канадский художественный фильм
Победитель
Берлинале 1988
Форум нового кино
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 1987
Лучший канадский художественный фильм
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2019
Лучший канадский художественный фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2015
Лучший канадский художественный фильм
Номинант
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