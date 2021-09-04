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Киноафиша Сериалы Сын

Сын (2021 - …)

Сын 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Россия 1
Стрим-сервис Смотрим
Продолжительность сериала 6 часов 16 минут
О чем сериал

Действие отечественного детективного сериала «Сын» разворачивается вокруг молодой учительницы Александры, потерявшей своего ребенка. Четырехлетний Даня бесследно исчез прямо во время прогулки, и полиция не смогла ничем помочь родителям. Вскоре от Саши отвернулся и бывший муж, отчаявшийся найти мальчика. Но женщина не теряет надежды на встречу с Даней. Однажды ей кажется, что она заметила сына в новостном сюжете по телевизору. Со своими догадками она обращается к отцу одного из своих учеников – майору полиции.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алексей Кортнев
Алексей Кортнев Виктор
Алексей Барабаш
Алексей Барабаш Георгий
Ольга Филимонова
Ольга Филимонова Ирина
Евгений Антропов
Евгений Антропов Лосев
Ольга Ломоносова
Ольга Ломоносова Надежда
Дарья Урсуляк
Дарья Урсуляк Александра Полякова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сын - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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