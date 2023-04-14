Что он в ней нашел? На кого лидер «Несчастного случая» променял известную актрису (фото)

Нередко знаменитости связывают свою жизнь с людьми не из шоу-бизнеса. К таким селебрити относится и Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай».

Когда-то музыкант строил любовь с известной актрисой Юлией Рутберг. Они прожили вместе десять лет, но эти отношения ни к чему не привели. Совместных детей у них не было, и за эти годы пара даже не задумывалась о свадьбе. В конце концов пути Алексея и Юлии разошлись: музыкант связал свою жизнь с гимнасткой Аминой Зариповой, а актриса ушла к коллеге Александру Кузнецову.

С новой избранницей Кортнев обрел долгожданное счастье. Зарипова родила от Алексея четверых детей — двух сыновей и двух дочек. Судя по счастливым фото в соцсетях, в семье артиста царит идиллия. Однако поклонники певца негодуют: что Кортнев нашел в своей жене?

Подписчики считают, что Рутберг была намного ярче и эффектнее, чем Зарипова. У Амины посредственная внешность, блеклый взгляд и неженственный образ. Но все же Зарипову нельзя назвать малоизвестной персоной. Она бывшая чемпионка мира по художественной гимнастике и тренер победительницы Олимпиады Маргариты Мамун. Но, конечно, известность Амины несравнима с популярностью Кортнева.