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Бет Берс
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Бет Берс
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Дата рождения
26 декабря 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Ланкастер, Пенсильвания, США
Рост
165 см
Биография Бет Берс
Родилась 26 декабря 1985 года. Ланкастер, Пенсильвания, США.
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Фильмография Бет Берс
Здравствуйте, меня зовут Дорис
драма, комедия
2015, США
6.0
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