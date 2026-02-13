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Постер фильма Напоминания о нем
6.4
Напоминания о нем - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Напоминания о нем
6.4

Напоминания о нем

, 2026
Reminders of Him
США / мелодрама
Трейлеры
Пойду 2
Не пойду 0
Постер фильма Напоминания о нем
6.4
Пойду 2
Не пойду 0
Напоминания о нем - Дублированный трейлер
Напоминания о нем  Дублированный трейлер

В ролях

Майка Монро
Майка Монро
Kenna Rowan
Дженнифер Робертсон
Дженнифер Робертсон
Ruth
Брэдли Уитфорд
Брэдли Уитфорд
Patrick Landry
Лорен Грэм
Лорен Грэм
Grace Landry
Тайрик Уизерс
Тайрик Уизерс
Ledger Ward
Руди Панкоу
Руди Панкоу
Scotty Landry
Лэйни Уилсон
Николас Дюверней
Roman
Хилари Джардин
Mary Anne
Monika Myers
Lady Diana
Maia Baraniecki
Gas Attendant
AnnaMarie Lea
Mrs. Burke
Режиссер Ванесса Касвилл
Сценарист Лорен Ливайн, Коллин Хувер
Композитор Том Хоу
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 14 апреля 2026
Премьера в мире 13 февраля 2026
Дата выхода
12 марта 2026 Австралия M
12 марта 2026 Австрия 10
12 марта 2026 Аргентина +13
11 марта 2026 Бельгия 12
13 марта 2026 Болгария
19 марта 2026 Бразилия 16
13 марта 2026 Великобритания 12A
12 марта 2026 Венгрия 16
12 марта 2026 Гватемала
12 марта 2026 Германия 12
9 апреля 2026 Израиль All
11 марта 2026 Индонезия 17+
13 марта 2026 Ирландия 12A
12 марта 2026 Исландия 12 year age limit
10 апреля 2026 Испания 12
12 марта 2026 Италия 6+
12 марта 2026 Казахстан 0+
12 марта 2026 Канада PG
19 марта 2026 Катар
12 марта 2026 Колумбия
12 марта 2026 Кыргызстан 16+
13 марта 2026 Латвия
13 февраля 2026 Литва
12 марта 2026 Мексика B
12 марта 2026 Молдавия AP 12
12 марта 2026 Нидерланды 12
19 марта 2026 ОАЭ 18TC
12 марта 2026 Панама
12 марта 2026 Перу
11 марта 2026 Польша
12 марта 2026 Пуэрто-Рико PG-13
13 марта 2026 Румыния
13 марта 2026 США PG-13
12 марта 2026 Сербия o.A.
12 марта 2026 Сингапур NC16
12 марта 2026 Словакия 12
12 марта 2026 Таиланд 13
13 марта 2026 Турция 13+
12 марта 2026 Узбекистан
12 марта 2026 Украина
11 марта 2026 Филиппины PG
13 марта 2026 Финляндия
18 марта 2026 Франция TP
12 марта 2026 Хорватия ab 12
12 марта 2026 Черногория o.A.
12 марта 2026 Чехия
12 марта 2026 Чили TE+7
11 марта 2026 Швейцария 12
13 марта 2026 Швеция 11
13 марта 2026 Эстония
13 марта 2026 ЮАР 13
27 мая 2026 Южная Корея 12
Сборы в мире $89 087 873
Производство Universal Pictures, Heartbones Entertainment, Little Engine
Другие названия
Reminders of Him, No te olvidaré, Für immer ein Teil von dir, No te Olvidare, Напоминание о нём, Atmiņas par viņu, Frânturi din el, Hồi Ức Vụn Vỡ, Mälestused temast, Mazkeret Mi'meno, Minder om ham, Minnen av honom, Minner om ham, Muistoja hänestä, Reminders of Him - Emlékek róla, Reminders of Him - La parte migliore di te, Reminders of Him. Cząstka ciebie, którą znam, Senden Geriye Kalan, Souvenirs de lui, Spomienky na neho, Sve što me podsjeća na njega, Tudo Me Lembra de Ti, Uma Segunda Chance, Uspomene na njega, Viskas primena tave, Vzpomínky na něj, Za vedno del tebe, Όσα τον θυμίζουν, Све што ме подсећа на њега, Спогади про нього, Споменът за него, Fuer immer ein Teil von Dir, Emlékek Róla

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 13 марта 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Напоминания о нем - Дублированный трейлер
Напоминания о нем Дублированный трейлер
Напоминания о нем - Трейлер
Напоминания о нем Трейлер
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Отзывы о фильме

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