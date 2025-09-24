Майка Монро кошмарит Мэри Элизабет Уинстэд в трейлере триллера «Рука, качающая колыбель»

Студия 20th Century и стрим-сервис Hulu выпустили трейлер психологического триллера «Рука, качающая колыбель» — это ремейк классического одноименного фильма 1992 года. В переосмыслении мать сыграла Мэри Элизабет Уинстэд, а нянечку воплотила Майка Монро. Премьера картины на стриминге состоится 22 октября. Релиз будет приурочен к Хэллоуину.

Действие разворачивается в тихом американском пригороде, где в современном просторном доме живет супружеская пара с маленьким ребенком. По сюжету мать семейства Кэйтлин Моралес (Уинстэд) нанимает для своего дитя няню по имени Полли Мерфи (Монро). Девушка обладает отменными рекомендациями от других работодателей, так что Кэйтлин с готовностью впускает ее в свой дом. Однако в дальнейшем начинают происходить зловещие события, которые наталкивают Кэйтлин на подозрение, что Полли вовсе не та, за кого себя выдает.

Сняла фильм Мишель Гарса Сервера по адаптированному сценарию, который написала Мика Блумберг. Актерский состав дополнили Рауль Кастильо, Аманда Сильвер, Мартин Старр, Шэннон Кокрен, Рики Линдхоум и другие.