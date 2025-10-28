«Рука, качающая колыбель»: Рецензия Киноафиши

Оригинальный триллер 1992 года был дебютным сценарием Аманды Сильвер, которая затем в соавторстве написала «Восстание планеты обезьян», «Аватар: Путь воды» и «Мир Юрского периода». Режиссером выступил покойный Кертис Хэнсон, поставивший «Секреты Лос-Анджелеса» (за них еще и получил «Оскар» за лучший сценарий), «Вундеркиндов» и «8 милю». Весь этот список достижений берет начало именно из «Руки, качающей колыбель» — фильма, отзывающегося на эпоху с популярной тогда темой «безопасного пригорода» о мнимой неприкосновенности за белым забором. Противостояние разного типа женщин, подрыв института материнства и чувство постоянной угрозы делают его просмотр увлекательным и сегодня, перекликаясь с современными течениями. Не все хиты проката переживают проверку временем. Ремейки могут воскресить их идеи, но почти всегда они не нужны — оригинал и так мастерски сделан и до сих пор популярен.

В новом осмыслении домохозяйка превращается в успешную юристку, отражая сегодняшних женщин, которые успевает поддерживать романтические отношения, работать и воспитывать двоих детей. Кейтлин показывают гиперопекающей матерью с жестким табу на сахар, трансжиры и прочее. По удачному стечению обстоятельств она знакомится с Полли — опытной сиделкой, ловко продающей ей свои услуги, чтобы Кейтлин смогла наконец выдохнуть. Сначала девушка кажется идеальной находкой, но постепенно начинает отвоевывать территорию хозяйки дома.

Оригинал с первых минут раскрывал мотивацию антагонистки и погружал зрителя, особенно женского пола, в ледяной ужас. В ремейке мы ничего не знаем о Полли, кроме того, что ее условия появления в семьи отличаются от оригинала. Это держит внимание даже тех, кто отлично помнит предыдущую версию. Правда, новая расстановка акцентов влияет на ожидание развязки, повышая ставки столь высоко, что оправдать их становится трудно. В итоге финал картины получается довольно быстрым, скомканным и не соответствующим накопленному уровню саспенса.

В 1992 году проделки няни были в основном физическими, эдакие выкрученные ловушки из «Одного дома», приправленные психологическими манипуляциями. В 2025 они тоже есть, но в меньшем объеме — основной упор смещен на эмоциональное насилие и газлайтинг. Майка Монро, привыкшая бороться со злом, а не примыкать к нему, становится необычным источником угрозы, но сценарно ей почти негде развернуться. По уровню воздействия Полли уступает куда более жуткому противнику — послеродовой депрессии. Вина за эти чувства после «чуда рождения» и глухота окружающих оказываются страшнее любой няни. Авторы пытаются зажать Кейтлин страхом с обеих сторон, сюжетно не дожимая ни одну из линий.

Главная героиня в исполнении Мэри Элизабет Уинстэд держит на себе всю картину, но и она ограничена в возможностях, загнана в рамки образа Розамунд Пайк образца «Исчезнувшей». У ее мужа, Рауля Кастильо, совсем нет той значимости, что была в оригинале у поддерживающего супруга: он полностью оставляет сцену противоборству двух женщин. Помимо него в фильме есть всего один мужской персонаж — лучший друг Кейтлин (Мартин Старр). Он заменяет героиню Джулианны Мур из оригинала, не привнося и толики силы и важности, которые были у нее.

Современный ракурс почему-то не отзывается на технологии. Если раньше достаточно было позвонить бывшим работодателям, чей номер мог принадлежать кому угодно, то сегодня вся подноготная человека проверятся за пару минут. Нежелание Кейтлин навести минимальные справки о Полли можно с натяжкой объяснить синдромом белого спасителя, грезящего вывести няню из бедности. Мартин Старр в попытках узнать правду и вовсе предпочитает порыться в мусоре, а не просто поставить камеру видеонаблюдения.

Лучше всего меняется персонаж старшей дочки. Из примерного ребенка 90-х она превращается в более реалистичного тревожного подростка в исполнении малышки Милайи Веги, младшей копии Дженны Ортеги времен съемок в «Ты». Хочется верить, ее карьера взлетит столь же стремительно.

Визуально фильм стерилен, с аккуратной, но незамысловатой операторской работой. Главной (потому что единственной) метафорой в кадре становится частая съемка через зеркальные отражения. Она подчеркивает как скрытые личности героинь, выдающих себя за кого-то другого, так и их отражение (похожесть) друг в друге.

Имея все ингредиенты успеха — отличный актерский состав, талантливых постановщиков, богатый первоисточник и смелость предложить истории совсем иное развитие, — «Рука, качающая колыбель» неумело их использует. Там, где оригинал равномерно растягивал тревогу, ремейк неумело сводит немногочисленные жуткие эпизоды к быстрой и предсказуемой развязке.