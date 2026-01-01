Оповещения от Киноафиши
Бойд Холбрук
Награды
Награды и номинации Бойда Холбрука
Boyd Holbrook
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Бойда Холбрука
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
