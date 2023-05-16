Объявлены новые фильмы с Бенедиктом Камбербэтчем, Дэйвом Батистой и Сэмюэлом Л Джексоном

Сегодня стартовал Каннский кинорынок, в связи с чем Deadline представил подробности новых проектов Бенедикта Камбербэтча («Доктор Стрэндж»), Дэйва Батисты («Стражи Галактики») и Сэмюэла Л. Джексона («Джанго освобожденный»).

Камбербэтч намерен сыграть главную роль в экранизации нашумевшего романа-бестселлера Макса Портера «Горе — это вещь с перьями» (2016). Режиссером выступит Дилан Саузерн («Не беспокоить»). Производством занимается студия Film4. Сроки съемок еще не объявлены.

В центре повествования окажется отец семейства, чья жизнь рушится после смерти супруги. Главный герой остается с двумя маленькими сыновыми и утопает в горе. Постепенно он начинает ощущать в темных уголках своей квартиры присутствие странного мистического существа. Это Ворон, который сошел со страниц иллюстраций, нарисованных главным героем. Вскоре незваный гость становится неотъемлемой частью его быта и пошагово направляет семью к новой жизни.

Дэйв Батиста договорился насчет съемок в комедийном боевике Lionsgate «Игра убийцы» (The Killer’s Game). Постановкой займется Дж. Дж. Перри, снявший вампирский экшен с Джейми Фоксом «Дневная смена» (2022). В основу предстоящего фильма лег одноименный роман Джея Бонансинги. Сценарий написали Саймон Кинберг («Люди Икс: Дни минувшего будущего») и Рэнд Рэвич («Жена астронавта») с правками Джеймса Койна («Королевство викингов»). Сейчас идет кастинг, а старт съемок назначен на лето этого года.

Протагонист — киллер с солидным послужным списком по имени Джо Флуд (Батиста). Врачи сообщают ему о смертельной болезни, но, чтобы избавить себя от грядущих мучений и заодно позаботиться о близких, он оформляет заказ на самого себя. Отдав отмашку на расправу, убийца-ветеран вскоре узнает, что неутешительный смертельный диагноз был поставлен ошибочно, однако к этому моменту за ним уже охотится целая армия вооруженных коллег по ремеслу. Чтобы выпутаться из каверзного положения, опытному наемнику остается только одно — дать всем врагам отпор.

Сэмюэл Л. Джексон составит экранную компанию Бойду Холбруку («Логан») в тюремной драме «Последние трапезы» (Last Meals). Режиссером выступает Эндрю Левитас («Великий», «Колыбельная»). Сценарий написал подающий большие надежды автор Джастин Пясецкий, получивший престижную стипендию Николлса. В продюсерский штаб входит Морган Фриман.

В центре сюжета — опозоренный шеф-повар из Белого дома по имени Уолтер (Джексон). Спустя много лет после неприятного инцидента в резиденции главы США, он оказывается тюрьме строгого режима в качестве работника местной кухни. Его задача — делать блюда для людей, приговоренных к смертной казни. Второго ведущего персонажа зовут Рид (Холбрук). Это заключенный-смертник, демонстративно объявивший голодовку. Постепенно между двумя мужчинами образуется особая ментальная связь, благодаря которой Уолтеру удается заглянуть в душу человека, решившего отказаться от единственного оставшегося приятного опыта в надежде доказать свою невиновность.