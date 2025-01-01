Меню
Персоны
Нил Бломкамп
Награды
Награды и номинации Нил Бломкамп
Neill Blomkamp
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Оскар 2010
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучший сценарий
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
BAFTA 2010
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Best Director
Номинант
