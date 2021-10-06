«Демоник»: Рецензия Киноафиши

Молодая девушка по имени Карли (канадская актриса Карли Поуп — «Деньги на двоих», «Блудливая Калифорния») живет обычной жизнью вдали от своей семьи. Про отца Карли зрители ничего не узнают, зато о родной матери Анджеле (красавица Натали Болтт из Южной Африки — «Район № 9», «Леденящие душу приключения Сабрины») информации будет хоть отбавляй.

Много лет назад мать главной героини совершила ряд жестоких убийств, в числе которых поджег дома престарелых. Отправив на тот свет десятки невиновных людей, Анджела села в тюрьму; с тех пор Карли старалась не возвращаться к темному пятну семейной истории и не видеться с матерью. Но солидные мужчины в черных костюмах, представляющиеся сотрудниками частной клиники, обращаются к героине с довольно интересным предложением, связанным, как нетрудно догадаться, именно с Анджелой.

Демоник

Оказывается, уже некоторое время преступница находится в специальной лаборатории в состоянии комы. Выйти на связь с ней (буквально проникнуть в ее сознание с помощью новейших технологий) способна исключительно Карли. Однако это погружение может выявить неприятные воспоминания и стать причиной психологической травмы — об этом женщину предупреждают все те же солидные мужчины. Девушка после недолгих раздумий соглашается и несколько раз оказывается в местах своего детства в смоделированной реальности, где общается с матерью. Или с тем, что от нее осталось.

Эту картину в обстановке секретности (будто это какой-то масштабный блокбастер со звездами первой величины) снял и написал Нил Бломкамп на территории Канады во время пандемии коронавируса. О фильме узнали незадолго до его мировой премьеры, которую — вот она, злая ирония — тем не менее пришлось сдвинуть из-за коронавирусных ограничений в американских кинотеатрах. Впоследствии ленту Бломкампа в большинстве стран выпустили онлайн (немногим странам, в число которых вошла и Россия, повезло — их зрители все же оценят новое творение режиссера из ЮАР на большом экране, как это и было задумано).

От автора фантастического триллера «Район № 9» — действительно масштабного развлекательного кино с элементами критики капитализма и политических институтов — меньше всего ожидаешь малобюджетный фильм ужасов о демонах, экзорцистах XXI века и сверхъестественных существах, жаждущих уничтожить весь мир. Тем не менее «Демоник» именно такое кино, в лучших традициях жанра наследующее весь спектр сюжетных ходов и, как ни странно, стереотипов, свойственных фантастическим лентам о потусторонних мирах.

Демоник

На фоне все того же «Района № 9» новая работа режиссера из ЮАР исполнена совершенно в другой стилистике. Не стоит ждать от нее ни по-настоящему мощных спецэффектов (нарочитые пиксели полезут в глаза уже на 30-й минуте; так Бломкамп показывает несовершенство новых технологий, хотя, возможно, налицо банальное отсутствие финансирования), ни драйвового экшна, не провисающего на протяжении всего хронометража. «Демоник» пускается в приключения по волнам памяти одной конкретной семьи, не вполне отдавая себе отчет, к чему эти похождения на самом деле приведут.

Новое творение Бломкампа — пример «пандемийной» фантастики, сделанной на коленке. С одной стороны, мы имеем низкобюджетный трип с демонами и врачами, которые днем бродят по коридорам в белых халатах, а ночью одеваются в мощную амуницию и отправляются рубить нечисть огнем и мечом. С другой стороны, дидактическое, крайне изощренное исследование незакрытых семейных гештальтов (разве что в обычной жизни для этого человек бы отправился на прием к психоаналитику и провел бы не один десяток сеансов в его кабинете, а во вселенной южноафриканского постановщика отправляется в виртуальный мир).

Демоник

Иронично, что основной механизм коммуникации, используемый режиссером в фильме, — средство, которое как две капли воды напоминает погружение в настоящую виртуальную реальность (или, если угодно, Анимус из популярной серии игр Assassin’s Creed). Чем картина явно не может похвастаться (наряду со спецэффектами, после знакомства с которыми хочется промыть глазные яблоки), так это действительно содержательной историей. Бломкамп будто увлекается формой, отпуская содержание на самотек (куда оно, собственно, и отправляется во второй половине ленты).

Объединив элементы научной фантастики и стилистику хоррора, режиссер получил неведомое нечто, которое определенно интересно изучать хотя бы с точки зрения трансформации режиссерского авторского видения (его у Бломкампа не отнять, в «Демонике» оно имеет место быть). Но, с другой стороны, составляющие этого фильма буквально кричат о своей несостоятельности — от жутковатой графики до крайне тривиальных и предсказуемых жанровых штампов, коими полнится «Демоник». Смотреть данное кино предлагаем исключительно поклонникам жанра и тем, кому по-прежнему не безразлична фильмография Нила Бломкампа в ожидании сиквела «Района № 9».