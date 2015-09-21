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Постер сериала Жизнь в деталях
Постер сериала Жизнь в деталях
Постер сериала Жизнь в деталях
Постер сериала Жизнь в деталях
Постер сериала Жизнь в деталях
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Жизнь в деталях

Жизнь в деталях (2015 - 2019)

Life in Pieces 18+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал CBS
Продолжительность сериала 28 часов 58 минут

О чем сериал

Семейная комедия, которая состоит из отдельных историй разных членов семьи.

В ролях
В ролях
Дайэнн Уист
Дайэнн Уист
Колин Хэнкс
Колин Хэнкс
Джеймс Бролин
Джеймс Бролин
Зои Листер-Джонс
Зои Листер-Джонс
Томас Садоски
Томас Садоски
Дэн Баккедаль
Дэн Баккедаль
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8 IMDb
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Сезоны
Жизнь в деталях - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 22 эпизода
 
Жизнь в деталях - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 22 эпизода
 
Жизнь в деталях - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 22 эпизода
 
Жизнь в деталях - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2019, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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