Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 8
Оцените
5 постеров
Киноафиша
Сериалы
Жизнь в деталях
Жизнь в деталях (2015 - 2019)
Life in Pieces
18+
комедия
семейный
Год выпуска
2015
Страна
США
Всего сезонов
4 сезона
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
CBS
Продолжительность сериала
28 часов 58 минут
О чем сериал
Семейная комедия, которая состоит из отдельных историй разных членов семьи.
Развернуть
В ролях
В ролях
Дайэнн Уист
Колин Хэнкс
Джеймс Бролин
Зои Листер-Джонс
Томас Садоски
Дэн Баккедаль
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в
подборках
Зарубежные комедийные сериалы: список лучших
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8
IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2015,
22 эпизода
Сезон 2 / Season 2
2016,
22 эпизода
Сезон 3 / Season 3
2017,
22 эпизода
Сезон 4 / Season 4
2019,
13 эпизодов
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667