Джеймс Бролин
Награды
Награды и номинации Джеймса Бролина
James Brolin
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Связи
Награды и номинации Джеймса Бролина
Золотой глобус 1973
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1971
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2004
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1972
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1970
Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in Drama
Победитель
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in Drama
Номинант
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in Drama
Номинант
Primetime Emmy Awards 1971
Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in Drama
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
