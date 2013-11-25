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Постер фильма Рождество с Такером
6.8
Киноафиша Фильмы Рождество с Такером
6.8

Рождество с Такером

, 2013
Christmas with Tucker
Канада / драма / 18+
Постер фильма Рождество с Такером
6.8

О фильме

Джордж — 13-летний подросток, совсем недавно он потерял отца. Мальчик переезжает к бабушке и дедушке, у них своя ферма. Джордж много трудится: рано встает, чтобы подоить коров перед школой, управляет трактором для очистки снега, развозит молоко. Однажды дедушка привел домой собаку. Джордж быстро подружился с псом и назвал его Такер. Но в скором времени объявился настоящий хозяин пса. Джордж во что бы то ни стало хочет вернуть Такера себе.

В ролях

Джеймс Бролин
Джеймс Бролин
Bo
Гейдж Манро
Гейдж Манро
George
Барбара Гордон
Cora
Джози Биссетт
Джози Биссетт
Jill
Рон Лиа
Thorne
Helen Colliander
Mary Ann
Дерек МакГрат
Hank Fisher
Kelsey Ruhl
Hannah
Джон Тенч
Tom Turner
Alisha Buikema
Trisha
Режиссер Ларри А. МакЛин
Сценарист Greg Kincaid, Dave Alan Johnson
Композитор Джек Ленц
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 23 октября 2014
Премьера в мире 25 ноября 2013
Дата выхода
29 сентября 2014 Великобритания
Производство Hallmark Movies & Mysteries, MarVista Entertainment, Muse Entertainment Enterprises
Другие названия
Christmas with Tucker, Ein Hund im Winter, Natal Feliz, Por siempre Tucker, Tucker & Moi, Tucker karácsonya, Un chien pour Noël, Un cucciolo per Natale, Коледа с Тъкър, Рождество с Такером, 与塔克共度的圣诞节, 与塔克的圣诞节

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 14 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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