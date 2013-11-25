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Джордж — 13-летний подросток, совсем недавно он потерял отца. Мальчик переезжает к бабушке и дедушке, у них своя ферма. Джордж много трудится: рано встает, чтобы подоить коров перед школой, управляет трактором для очистки снега, развозит молоко. Однажды дедушка привел домой собаку. Джордж быстро подружился с псом и назвал его Такер. Но в скором времени объявился настоящий хозяин пса. Джордж во что бы то ни стало хочет вернуть Такера себе.
|29 сентября 2014
|Великобритания