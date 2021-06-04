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Постер сериала Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами
Постер сериала Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами
Постер сериала Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
3 постера
Киноафиша Сериалы Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами

Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами (2021 - 2024)

Sweet Tooth 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут

О чем сериал

«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» – оригинальный проект стримингового сервиса Netflix, в основу которого легла серия комиксов Sweet Tooth Джефа Лемира. Действие разворачивается в постапокалиптическом будущем, где на свет родилось целое поколение гибридов людей и животных. Напуганная неизвестными созданиями, часть населения начала охотиться на них, и потому гибриды оказались вынуждены скрываться. Однако один из существ – маленький мальчик Гас, с рождения живший в лесной глуши, – решается отправиться в путешествие по Америке в поисках ответов на вопросы о своем происхождении.

Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами - трейлер третьего сезона
Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами  трейлер третьего сезона
В ролях
В ролях
Уилл Форте
Уилл Форте
Нонсо Анози
Нонсо Анози
Джеймс Бролин
Джеймс Бролин
Адиль Ахтар
Адиль Ахтар
Сара Пирс
Сара Пирс
Стефания Оуэн
Стефания Оуэн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
7.7 IMDb
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Сезоны
Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 8 эпизодов
 
Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2024, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Weteran Mc 27 июня 2024, 00:49
Сериал от студии Netflix, в данный момент состоящий из двух сезонов. Сюжет повествует о милом мальчике - гибриде, получеловеке - полуолене, который… Читать дальше…
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Новости о сериале
Последняя глава: вышел трейлер финального сезона сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»
Последняя глава: вышел трейлер финального сезона сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»
Сериал «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» завершится третьим сезоном
Сериал «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» завершится третьим сезоном
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саундтрек сериал Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами
Кадры из сериал
Интересные факты

Многосерийный проект «Мальчик с оленьими рогами» является экранизацией популярных комиксов Sweet Tooth («Сладкоежка») от компании Vertigo. Их авторство принадлежит Джеффу Лемиру, который знаменит произведениями Sweet Tooth и «Черный молот». Он же отвечал за художественное оформление. Комикс «Мальчик с оленьими рогами» создавался с 2009 по 2013 год.

Исполнительным продюсером экранизации стал Роберт Дауни – младший при содействии своей супруги Сьюзан. Звездную пару вдохновила серия комиксов. Это первый сериал от продюсерской компании Team Downey.

Автором сценария стал Джим Микл, известный по работе над проектами «Земля вампиров», «Холод в июле», «Хэп и Леонард». Кроме того, Микл занял режиссерское кресло сериала.

Сюжет экранизации «Мальчика с оленьими рогами» существенно отличается от оригинального текста. Хотя в комиксе главному герою Гасу около девяти лет, в сериале от Netflix мальчик выглядит младше. Кроме того, персонаж преследует другие цели. В произведении Лемира Гас отправляется на поиски заповедника, тогда как в сериале он ищет свою мать, снимок которой всегда держит при себе. Изменения коснулись и других героев.

В сериале истории персонажей раскрыты при помощи дополнительной сюжетной линии, которая развивается одновременно с основной. Это позволяет шире увидеть и оценить происходящее. Например, зритель получит возможность узнать о событиях предшествовавших эпидемии.

В сериале убрали очевидно отрицательных персонажей. Дело в том, что они не вписывались в концепцию проекта, ориентированного на детскую аудиторию.

По словам Кристиана Конвери, сыгравшего главную роль, оленьи уши в кадре были настоящими. Никаких визуальных эффектов создатели сериала не использовали. Уши двигались при помощи специальных механизмов на пульте дистанционного управления. Конвери признался, что работать с рогами перед камерами было непросто. Такой грим мог легко отлететь, когда мальчик бежал или задевал декорации.

Чтобы подготовиться к съемкам в сериале, Конвери смотрел видеоролики с оленями, изучая повадки и манеры животных.

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