«Сестры»: Рецензия Киноафиши

ДАЖЕ ЕСЛИ ВАМ НЕМНОГО ЗА 40….

Девушки бывают разные. Некоторые столь милы и застенчивы, что даже боятся взглянуть на стоящего рядом парня. И хрупкая отличница Мора как раз из таких и была (Эми Полер). А вот сестрица её – породы иной: Кейт пустилась «во все тяжкие» примерно в двенадцать (Тина Фей). Причем «зажигала» на вечеринках так, что в провинциальный Орландо до сих пор в ужасе. Но вот ведь что удивительно: прошло лет 20-25, и совершенно разные барышни стали как-то уж очень похожи. Отличница превратилась в медсестру, оторва – в маникюршу: разница, согласитесь, не шибко велика. Они обе не замужем, обе одни, обе жаждут новых откровений. И обе выглядят так, как будто их засунули в одну стиральную машинку и года два полоскали. В общем, очень потрепанно выглядят. Потасканно, я бы даже сказала.

Однако особых комплексов по поводу внешности и возраста красотки явно не испытывают. Главный предмет их чаяний – прощальный бал в родных пенатах, которые родители вдруг зачем-то решили пустить с молотка. В тайне от предков (те уже переехали жить в пансион для престарелых), Мора и Кейт устраивают вечеринку в «домике детства», решив «оторваться по полной»: Мора в первый, а Кейт – в самый-самый последний раз. При этом, помимо «отрыва», у скромницы Моры есть и еще одна сверхзадача – затащить в койку соседа-садовника (во-первых, ради большой и светлой любви, а во-вторых, дабы подлатать свою собственную самооценку, которая очень серьезно пострадала после развода). Однако с самого начала что-то идет не так. В доме так «весело», что проезжающие мимо полицейские принимают «разгул» за поминки. А красавец-садовник все время порывается куда-то удрать…

Жанр молодежной комедии – жанр специфический. Не все его любят (я, например, совсем не фанат, скажу честно), однако есть и те, кому он нравится. Их привлекает прежде всего драйв, бесшабашность, дерзость, музыка, эротизм.. Ну и пошлость, конечно, притягивает, не без этого. Но с «Сестрами» Джейсона Мура получается следующее: из всего того, что я назвала, в наличии имеется только пошлость. Музыки, например, здесь крайне мало: всего пара песен, да и они сильно обрезаны. Про эротику даже упоминать боюсь: барышни за 40 в дешевых дискотечных тряпках, из которых то и дело выглядывают трусы – зрелище на любителя. (Как правило, если в подобных фильмах героям «слегка за 30», их компания разбавляется «молодой кровью», здесь же и «молодежь» скорее отталкивает, чем привлекает). С драйвом же и вовсе беда: «отрыв» занимает не так уж много времени, это лишь малая часть фильма, а вот подготовка, «раскачка», исправление последствий, нуднейшее обсуждение всех «подвигов», воспитательные беседы, возвращение блудных дочерей на путь истинный и т.д. – вся болтология «захватывает» львиную долю хронометража. И высидеть эту абсолютно ненужную говорильню крайне тяжело.

При этом авторы «Сестер» никак не могут разобраться в своём отношении к происходящему. Безбашеный кутеж – это хорошо или плохо? Попасть на вечеринку – главная цель в жизни? Если тебя не позвали, то ты лузер и жить дальше незачем? Но тогда откуда берутся такие яростные инвективы длиной в полчаса? Зачем нужно долгое и мучительное искупление вины оторвы Кейт? Внушает серьезные опасения и шутки с «веселящим порошком»: сомневаюсь, что подобные вещи надо обыгрывать как нечто прикольное и само собой разумеющееся. Кстати, о шутках. Они, как не трудно догадаться, все «ниже пояса», но тут уж ничего не поделаешь – закон жанра требует. Однако если пошлость для молодежной комедии является обязательной, то отсутствия юмора – «никто не заказывал», скорее наоборот. Поэтому «Сестры» отчаянно пытаются шутить, благо сценарист у них Паула Пелл (постоянный автор одной из самый популярных американских передач «Субботним вечером в прямом эфире»), но все время как-то не смешно получается. Актрисы яростно машут руками, выпучивают глаза – нет, опять не смешно. Герои раздеваются, обливаются водой, вымазываются в пене – зритель отчаянно смотрит на часы. А устав шутить, «Сестры» снова начинают читать мораль и разглагольствовать на тему «а есть ли жизнь, когда тебе за 40». Такая вот молодежная комедия для солидного возраста…