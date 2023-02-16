Главные герои сиквела «Пальмы» будут спасать медведя

Режиссер Александр Домогаров — младший поделился новостями о сиквеле своего дебютного фильма «Пальма» (2020).

Оригинальный фильм, снятый по мотивам реальных событий, повествует о верной овчарке по кличке Пальма. Старый хозяин бросил ее прямо на взлетной полосе перед вылетом за границу. Собака смиренно ждала его два года, но никто за ней так и не вернулся. К счастью, в финале картины она все же смогла найти себе новую семью. Фильм был удостоен множества престижных российских кинопремий, в том числе гран-при XXIX Всероссийского кинофестиваля «Виват, кино России!» в Санкт-Петербурге.

Выступая в эфире «Детского радио», Домогаров-младший заявил, что новый фильм станет прямым продолжением «Пальмы» с теми же центральными персонажами, в число которых войдет и сама овчарка. Только на этот раз герои будут спасать из тяжелой ситуации не собаку, а медведя.

Сиквел тоже будет основан на реальных событиях. Однажды группа браконьеров бросила в аэропорту маленького медвежонка. Беззащитное животное было спасено пилотом Андреем и получило имя Мансур. Сейчас зверь уже вырос и даже обзавелся собственным каналом на YouTube. По словам Домогарова-младшего., он лично поговорил с Андреем, чтобы выведать у него все подробности этой захватывающей истории.

Постановщик также поделился воспоминаниями о том, как он пришел в свою профессию. Домогаров-младший признался, что изначально хотел пойти по стопам своего известного отца, актера Александра Домогарова, но так и не смог избавиться от сценических зажимов и некомфортных ощущений при нахождении в кадре. Весте с тем искать творческие решения вместе с другими членами команды всегда доставляло ему огромное удовольствие, поэтому он решил посвятить себя режиссуре.