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Марина Рокко
Марина Рокко Marina Rocco
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Марина Рокко

Marina Rocco

Дата рождения
14 января 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Биография Марины Рокко

Родилась 14 января 1979 года. Милан, Италия.

Популярные фильмы

Увалень 6.9
Увалень (2024)
Правильная дистанция 6.6
Правильная дистанция (2007)
Обнаженные чувства 6.1
Обнаженные чувства (2008)

Фильмография Марины Рокко

Увалень 6.9
Увалень
криминал, драма 2024, Италия
Остаться в живых 5.4
Остаться в живых The Boat
триллер 2022, Италия
Смотреть трейлер
Охота 4.4
Охота La caccia
драма 2022, Италия
Спрячь бабушку в холодильнике 6.1
Спрячь бабушку в холодильнике Metti la nonna in freezer
комедия 2018, Италия
Смотреть трейлер Рецензия
Обнаженные чувства 6.1
Обнаженные чувства Riprendimi
комедия 2008, Италия
Смотреть трейлер
Правильная дистанция 6.6
Правильная дистанция Giusta distanza, La
драма 2007, Италия
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