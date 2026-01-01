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Фильмография
Марина Рокко
Marina Rocco
Киноафиша
Персоны
Марина Рокко
Марина Рокко
Marina Rocco
Дата рождения
14 января 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Марины Рокко
Родилась 14 января 1979 года. Милан, Италия.
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Популярные фильмы
6.9
Увалень
(2024)
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Правильная дистанция
(2007)
6.1
Обнаженные чувства
(2008)
Фильмография Марины Рокко
6.9
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криминал, драма
2024, Италия
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триллер
2022, Италия
Смотреть трейлер
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Охота
La caccia
драма
2022, Италия
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Спрячь бабушку в холодильнике
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комедия
2018, Италия
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Рецензия
6.1
Обнаженные чувства
Riprendimi
комедия
2008, Италия
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6.6
Правильная дистанция
Giusta distanza, La
драма
2007, Италия
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