«Начать с нуля!»: Рецензия Киноафиши

40-летняя Джулия (Валентина Лодовини) – женщина, добротой которой бесстыдно пользуются окружающие. Бойфренд-художник живет в ее квартире и расплачивается ее банковской картой, пасынок прямо из своей комнаты торгует наркотиками. Бывший возлюбленный пишет романтические сообщения посреди ночи, но при этом планирует свадьбу с другой. Начальник не только не повышает зарплату, но еще и нанимает в помощь героине-маркетологу 20-летнюю блогершу с миллионом подписчиков: якобы та лучше знает, как работать с аудиторией. Подруга зовет Джулию на встречу исключительно для того, чтобы потрепаться о своих мужчинах, сестра вспоминает о ней, когда надо присмотреть за котом.

Однажды чаша терпения героини окончательно переполняется, и она обращается за помощью к некому «консультанту», рекламу которого увидела по телевизору. Тот увлекательно рассказывает про чакры и в конце визита дает Джулии капли, которые должны помочь ей преодолеть тревожность и зажатость. Волшебное лекарство начинает действовать уже после первого приема. Джулия неожиданно понимает, что больше не хочет ни на кого оглядываться. Отныне она будет действовать только в собственных интересах и говорить только правду, а не то, что от нее хотят услышать.

Начать с нуля!

Название, которое дали итальянской комедии в российском прокате, не совсем соответствует содержанию. По нему картину можно отнести к категории фильмов о людях, решивших, что возраст – не помеха для какой-то важной задачи или давней мечты. На самом же деле Джулия ничего не начинает с нуля, она просто отказывается быть удобной. Это феминистское кино: его героиня осознает, что в попытках угодить друзьям, коллегам и близким задвинула собственный комфорт в самый дальний угол. Она старалась быть идеальной партнершей, хорошей подругой, клевой мачехой, исполнительной сотрудницей – именно этого от женщины ожидает общество. Она старалась не возражать, не шуметь, не нервировать, не психовать. Быть, как говорят в России, «мудрой». Но никакого счастья такое подавление себя не приносит. И что еще неприятнее – никто не ценит этих стараний. Они воспринимаются как должное. Когда героиня вдруг меняет поведение, ее несколько раз спрашивают: «У тебя что, месячные?» Никакие другие объяснения внезапной «порчи» женщины персонажам в голову не приходят.

Российские прокатчики, очевидно, боятся давать фильмам заглавия с откровенно феминистским посылом. Слегка побаиваются этой темы и итальянцы. «Начни с нуля» – ремейк чилийской картины 2016 года Sin Filtro. Своих сценаристов, способных работать с такими сюжетами, в Италии, похоже, маловато: ремейком была и недавняя итальянская комедия «Папа за маму», воспевавшая ценность невидимого домашнего труда. Страх проявляется еще и в том, как развивается действие фильма. В какой-то момент сценарий заметно сдает назад. К героине, уже почти полностью отпустившей себя, снова возвращается сдержанность, как будто кто-то из авторов вдруг спохватился: ой, она же не может стать совсем стервой! Интересно, во что могла бы превратиться эта история, если бы в режиссерское кресло села женщина. Трудно отделаться от мысли, что фильм стал бы намного увлекательнее. Но пока в Италии феминистские комедии почему-то снимают мужчины средних лет.

Начать с нуля!

«Начни с нуля» – хороший вариант для тех, кого не пугает трансформация самого массового и популярного из кинематографических жанров. Да, феминизм проник даже сюда. Привыкайте. И хотя в этом фильме еще можно расслышать слегка извиняющийся тон, кажется, что своя «Девушка, подающая надежды» у итальянцев уже на подходе.