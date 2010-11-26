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Женщина моей жизни
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La donna della mia vita

Женщина моей жизни, 2010

2010 / Великобритания / Италия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Альба — дама пенсионного возраста, но в отличной форме; хорошо поставленным голосом бывшей телеведущей она рассказывает о своих взрослых сыновьях — старшего, уважаемого доктора-гинеколога, зовут Джорджо, ему 42 («пока 41», поправил бы он), младшего — маминого любимчика и вечного домашнего «щеночка» — Леонардо, ему 32 («только в конце года!», поправил бы и он).

Джорджо — мачо, легко помогающий пациенткам забеременеть, однако, боящийся заводить собственных детей, Леонардо — напротив, натура чувственная, из-за несчастной любви готов на суицид: после попытки самоубийства мамиными таблетками от симптомов менопазуы старший дразнит его «недоделанным Вертером».

Кажется, младший залечил душевные раны: в его жизни появилась Сара, «вторая виолончель» в оркестре и самая главная для него девушка. Но есть одно «но». «Мы можем разговаривать с ней часами», — хвастает влюбленный Леонардо брату. «Интересно, о чём?» — скептически интересуется Джорджо. «Ну, в основном, о том ублюдке, что бросил её». Проблема в том, что ублюдок — это Джорджо и есть…

6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 26 ноября 2010
Режиссер
Лука Лючини
В ролях
Лука Арджентеро
Лука Арджентеро
Алессандро Гассман
Алессандро Гассман
Стефания Сандрелли
Валентина Лодовини
Валентина Лодовини
Джорджо Коланджели
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Женщина моей жизни 2 постера
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