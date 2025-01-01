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Групповая терапия
Групповая терапия
Una terapia di gruppo
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
драма
Страна
Италия
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2024
Сборы в мире
$1 096 194
Производство
Picomedia
Другие названия
Una terapia di gruppo, Toc toc
Режиссер
Паоло Костелла
В ролях
Валентина Лодовини
Маргерита Буй
Клаудио Сантамария
Лучия Машино
Клаудио Бизио
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.6
Оцените
10
голосов
5.6
IMDb
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