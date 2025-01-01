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Постер фильма Групповая терапия
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Киноафиша Фильмы Групповая терапия

Групповая терапия

Una terapia di gruppo 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Италия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Сборы в мире $1 096 194
Производство Picomedia
Другие названия
Una terapia di gruppo, Toc toc
Режиссер
Паоло Костелла
Паоло Костелла
В ролях
Валентина Лодовини
Валентина Лодовини
Маргерита Буй
Маргерита Буй
Клаудио Сантамария
Клаудио Сантамария
Лучия Машино
Лучия Машино
Клаудио Бизио
Клаудио Бизио
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
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