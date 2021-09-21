Ночь анимированных мертвецов, 2021

Брат с сестрой отправляются на могилу отца в Пенсильвании, но на кладбище на них неожиданно нападает живой мертвец. Девушка успевает укрыться на близлежащей ферме, где вместе с компанией незнакомцев пытается продержаться против армии зомби, которая увеличивается в геометрической прогрессии. И хотя мертвецы медлительны и способны лишь на минимальные мыслительные операции, они едины и многочисленны, утратив после смерти социальный статус, принадлежность к расе или религии. В то время как немногих выживших даже в такой экстремальной ситуации мучает борьба за лидерство, предрассудки и взаимные подозрения.