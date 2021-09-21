Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ночь анимированных мертвецов
Киноафиша Фильмы Ночь анимированных мертвецов
Night of the Animated Dead

Ночь анимированных мертвецов, 2021

2021 / США
4.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Брат с сестрой отправляются на могилу отца в Пенсильвании, но на кладбище на них неожиданно нападает живой мертвец. Девушка успевает укрыться на близлежащей ферме, где вместе с компанией незнакомцев пытается продержаться против армии зомби, которая увеличивается в геометрической прогрессии. И хотя мертвецы медлительны и способны лишь на минимальные мыслительные операции, они едины и многочисленны, утратив после смерти социальный статус, принадлежность к расе или религии. В то время как немногих выживших даже в такой экстремальной ситуации мучает борьба за лидерство, предрассудки и взаимные подозрения.

4.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 21 сентября 2021
Премьера в мире 21 сентября 2021
Возраст 18+
В ролях
Джош Дюамель
Джош Дюамель
Дьюли Хилл
Дьюли Хилл
Кэтрин Изабель
Кэтрин Изабель
Джеймс Родэй
Джеймс Родэй
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Ночь анимированных мертвецов 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Приложение киноафиши