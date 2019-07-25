Сериал «Иная жизнь» – это научно-фантастический триллер о связи землян с другой цивилизацией. Огромный инопланетный артефакт приземляется в одном из американских пригородов, повергнув в ужас местных жителей и став главной темой газетных заголовков. Человечество сталкивается с неопровержимым доказательством того, что в космосе есть и другая разумная раса. Правительство организует срочную исследовательскую миссию на планету, с которой прилетел странный объект. Возглавить ее поручают женщине-космонавту Нико.