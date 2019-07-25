Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Иная жизнь
Постер к сериалу Иная жизнь
Постер к сериалу Иная жизнь
Постер к сериалу Иная жизнь
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 5.2
Оцените
4 постера
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 5.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Иная жизнь
Иная жизнь (2019 - …) Another Life 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 20 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Иная жизнь» – это научно-фантастический триллер о связи землян с другой цивилизацией. Огромный инопланетный артефакт приземляется в одном из американских пригородов, повергнув в ужас местных жителей и став главной темой газетных заголовков. Человечество сталкивается с неопровержимым доказательством того, что в космосе есть и другая разумная раса. Правительство организует срочную исследовательскую миссию на планету, с которой прилетел странный объект. Возглавить ее поручают женщине-космонавту Нико.

Иная жизнь - трейлер второго сезона
Иная жизнь
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Аарон Мартин
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сельма Блэр
Сельма Блэр Harper Glass
Джейк Эйбел
Джейк Эйбел Sasha Harrison
Кэти Сакхофф
Кэти Сакхофф Niko Breckinridge
Джастин Чатвин
Джастин Чатвин Erik Wallace
Блю Хант
Блю Хант August Catawnee
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Иная жизнь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Иная жизнь - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Приложение киноафиши