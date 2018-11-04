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Киноафиша Сериалы Непредвиденные обстоятельства
Непредвиденные обстоятельства (2018 - 2018) Непредвиденные обстоятельства 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «Непредвиденные обстоятельства» – это история о женщине по имени Оксана, которая служит переводчиком в фирме, торгующей лекарствами. У героини есть мечта – обзавестись семьей. Долгое время она состоит в отношениях с генеральным директором компании. Леонид женат, но Оксана продолжает надеяться, что ее избранник оставит супругу и сделает ей предложение. А сам мужчина даже не думает об этом. Его супруга – дочь влиятельного чиновника, от которого зависит благополучие Леонида.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Виктор Васильев
Виктор Васильев
Дмитрий Мухин
Максим Радугин
Максим Радугин
Михаил Химичев
Михаил Химичев
Ольга Дятловская
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Непредвиденные обстоятельства - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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