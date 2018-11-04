Российский мелодраматический сериал «Непредвиденные обстоятельства» – это история о женщине по имени Оксана, которая служит переводчиком в фирме, торгующей лекарствами. У героини есть мечта – обзавестись семьей. Долгое время она состоит в отношениях с генеральным директором компании. Леонид женат, но Оксана продолжает надеяться, что ее избранник оставит супругу и сделает ей предложение. А сам мужчина даже не думает об этом. Его супруга – дочь влиятельного чиновника, от которого зависит благополучие Леонида.