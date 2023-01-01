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Скоро в прокате "Заклятие Абизу" 1
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Реставратор, 2018

2018 / Россия
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10 голосов
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Детдомовка Ася Новогодняя влюбляется в опасного вора и под его руководством постигает все тонкости криминальной жизни. Очень скоро парочка оказывается на скамье подсудимых, но от приговора Асю спасает директор детского дома Ревзин. Благодаря ему она решает завязать с уголовщиной и спустя десяток лет становится сотрудницей престижного ресторана. Кажется, что все складывается самым благополучным образом, но однажды Ревзина находят убитым. Кто желал смерти человеку, известному в городе своей добротой и отзывчивостью? Ася решает выяснить это, но для расследования ей приходится вспомнить старые навыки…

  • По словам режиссера Карена Захарова, реставраторами в фильме можно назвать сразу двух персонажей – механика-реставратора Сеню и майора Березина. Один занимается восстановлением самолетов, другой – человеческих судеб. 
  • Главную роль в картине исполнила дочь актрисы Анны Ардовой – выпускница Московской театральной школы Олега Табакова Софья Ардова. 
  • Основные съемки проходили летом 2018 года в городе Ульяновске. 
  • Финальные сцены были сняты в ульяновском Музее авиации. Самолеты, которые можно увидеть в кадре, – ТУ-144 и правительственный самолет, на борту которого когда-то в качестве почетного гостя находился Юрий Гагарин.

Десять лет назад детдомовка Ася Новогодняя чуть не угодила в тюрьму, но сумела выйти на верную стезю. Теперь у нее новая жизнь, своя квартира и хорошая работа в дорогом ресторане. Но когда убивают директора детдома, который был ей вместо отца, Асе приходится вспомнить криминальные навыки - не для того, чтобы нарушать закон, а для того, чтобы помочь правосудию и найти убийцу. Кому перешел дорогу этот добрый и честный человек? Совпадение ли, что накануне из тюрьмы освободился бывший жених Аси Егор? В поисках убийцы Асе помогает свидетель преступления - реставратор Сеня. Он - эдакий профессор Паганель, феноменально образованный, но абсолютно не приспособленный к жизни.

2.8 Оцените
10 голосов
Год выпуска 2018
Возраст 12+
Режиссер
Карен Захаров
Карен Захаров
В ролях
Софья Ардова
Софья Ардова
Виктор Васильев
Виктор Васильев
Владислав Ветров
Владислав Ветров
Алена Яковлева
Алексей Митин
Алексей Митин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Реставратор 1 постер
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