Аленький цветочек
Билеты от 500₽
Спектакль Аленький цветочек

Спектакль Аленький цветочек

Сказка с биографией
Постановка
Театр им. Пушкина 0+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 2 антракта
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О спектакле

Легендарный спектакль «Аленький цветочек» в Театре им. Пушкина

Лирическая сказка об аленьком цветочке радует зрителей на сцене Театра имени Пушкина уже более семидесяти лет и занесена в Книгу рекордов России!

Сказочное путешествие

«В некотором царстве, в некотором государстве жил-был купец…» — так и слышится в сказке замечательного русского писателя Сергея Аксакова напевный голос старенькой ключницы Пелагеи. Она рассказывает об удивительных странах, заколдованном принце и чудесном цветочке, краше которого нет на свете.

История спектакля

Спектакль, созданный по мотивам этой пленительной русской сказки, был поставлен в год открытия театра и за шестидесятилетнюю историю собрал более трех миллионов зрителей. Это мы, наши дети и их бабушки и дедушки. В стремительно меняющемся мире столицы «Аленький цветочек» становится почти живой достопримечательностью, которая дарит тепло и доброту всем зрителям.

Тематика и важность

Спектакль повествует о милосердии, готовности к самопожертвованию и настоящей любви, которая преодолевает любые преграды. Сюжетная линия спектакля переплетена с историей театра. Здесь можно встретить нежную Аленушку, исполненную народной артисткой России Верой Алентовой, и Лешего, сыгранного начинающим артистом Владимиром Высоцким.

Достижения и признание

Спектакль «Аленький цветочек» доказал свою популярность и в 2011 году отметился юбилейным 4000-м показом. Он был занесен в Книгу рекордов России как «самый продолжительно идущий детский спектакль», что подтверждает его уникальность и значимость в театральной культуре.

Режиссер
Леонид Лукьянов
В ролях
Виктор Васильев
Виктор Васильев
Анна Бегунова
Анна Бегунова
Александр Анисимов
Иван Литвиненко
Владимир Григорьев

Купить билет на спектакль Аленький цветочек

Декабрь
Январь
Февраль
13 декабря суббота
17:00
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
от 500 ₽
14 декабря воскресенье
12:00
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
от 600 ₽
3 января суббота
12:00
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
от 600 ₽
7 января среда
12:00
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
от 600 ₽
1 февраля воскресенье
12:00
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
от 600 ₽
21 февраля суббота
12:00
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
от 600 ₽

Фотографии

Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек

