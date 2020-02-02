Легендарный спектакль «Аленький цветочек» в Театре им. Пушкина

Лирическая сказка об аленьком цветочке радует зрителей на сцене Театра имени Пушкина уже более семидесяти лет и занесена в Книгу рекордов России!

Сказочное путешествие

«В некотором царстве, в некотором государстве жил-был купец…» — так и слышится в сказке замечательного русского писателя Сергея Аксакова напевный голос старенькой ключницы Пелагеи. Она рассказывает об удивительных странах, заколдованном принце и чудесном цветочке, краше которого нет на свете.

История спектакля

Спектакль, созданный по мотивам этой пленительной русской сказки, был поставлен в год открытия театра и за шестидесятилетнюю историю собрал более трех миллионов зрителей. Это мы, наши дети и их бабушки и дедушки. В стремительно меняющемся мире столицы «Аленький цветочек» становится почти живой достопримечательностью, которая дарит тепло и доброту всем зрителям.

Тематика и важность

Спектакль повествует о милосердии, готовности к самопожертвованию и настоящей любви, которая преодолевает любые преграды. Сюжетная линия спектакля переплетена с историей театра. Здесь можно встретить нежную Аленушку, исполненную народной артисткой России Верой Алентовой, и Лешего, сыгранного начинающим артистом Владимиром Высоцким.

Достижения и признание

Спектакль «Аленький цветочек» доказал свою популярность и в 2011 году отметился юбилейным 4000-м показом. Он был занесен в Книгу рекордов России как «самый продолжительно идущий детский спектакль», что подтверждает его уникальность и значимость в театральной культуре.