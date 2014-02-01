Героиня сериала «Жизнь рассудит» – простая скромная девушка Надежда из уральской деревушки. Похоронив родителей, она живет с дедушкой и продолжает его дело – расписывает глиняные горшки и чашки. У красавицы есть лишь одна очень простая мечта – выйти замуж за соседского паренька Пашку, нарожать ему детей и прожить вместе на малой родине до глубокой старости. Но в планы счастливой пары вмешивается мать Паши. Ее не устраивает «неподходящая» невестка, и она отправляет юношу учиться подальше, в большой город.