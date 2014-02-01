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Киноафиша Сериалы Жизнь рассудит

Жизнь рассудит (2014 - 2014)

Zhizn rassudit 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 8 минут

О чем сериал

Героиня сериала «Жизнь рассудит» – простая скромная девушка Надежда из уральской деревушки. Похоронив родителей, она живет с дедушкой и продолжает его дело – расписывает глиняные горшки и чашки. У красавицы есть лишь одна очень простая мечта – выйти замуж за соседского паренька Пашку, нарожать ему детей и прожить вместе на малой родине до глубокой старости. Но в планы счастливой пары вмешивается мать Паши. Ее не устраивает «неподходящая» невестка, и она отправляет юношу учиться подальше, в большой город.

В ролях
В ролях
Виктор Васильев
Виктор Васильев
Петр Кислов
Петр Кислов
Тимофей Каратаев
Тимофей Каратаев
Олеся Грибок
Олеся Грибок
Юлия Полубинская
Сергей Белякович
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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3.2 IMDb
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Сезоны
Жизнь рассудит - Сезон 1 Сезон 1
2014, 4 эпизода
 
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