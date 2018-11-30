Детективный сериал о мистике в провинциальном городке. Анна (Анна Банщикова) — сотрудница мэрии провинциального городка, которая всегда готова решить любой вопрос и организовать любую встречу. Вся ее жизнь построена вокруг работы, а личной жизни просто не существует. Так продолжается ровно до тех пор, пока однажды в городе не происходит преступление. Прямо на глазах у Анны убивают мэра. Расследовать это дело приезжает следователь Сергей (Юрий Батурин), по стечению обстоятельств — давний знакомый и бывший возлюбленный Анны. Она полностью готова помогать ему во всем: тем более, что и без убийства загадок и странностей в городе много. Например, здесь объявился весьма странный тип, француз Беранже (Сергей Чекерес). Кроме того, вокруг поста мэра еще при жизни убитого бушевали страсти. На фоне расследования прежние чувства между Анной и Сергеем разгораются с новой силой.

