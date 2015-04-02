Меню
Должник - трейлер
Должник. Трейлер

Дата публикации: 20 февраля 2013
Должник – Когда 19-летний Адам соглашается на работу, предложенную хитроумным гангстером и его отчимом Питером, это обрекает парня на 24 часовое путешествие в кошмарный мир убийств, секс-торговли и мести в компании убийцы Роя.
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
круто!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Здесь тоже могу заметить, что Российские прокатчики, прокатили нас с интересным кино. Нужно наверное ЗАКОНОДАТЕЛЬНО запретить ...ам работать в кинопрокатах и вобще приближаться к ним.!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
5.7 Должник
Должник криминал, триллер, 2012, Великобритания
