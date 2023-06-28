Дэмиэн Льюис возвращается к роли Бобби Аксельрода в трейлере финального сезона «Миллиардов»

Телеканал Showtime поделился трейлером заключительного седьмого сезона сериала «Миллиарды».

Шоу повествует о финансовом мире Уолл-стрит, наполненном коварными интригами и жестокими противостояниями. Согласно официальному синопсису, в финальных эпизодах «все альянсы переворачиваются с ног на голову. Старые раны превращаются в смертельное оружие. Лояльность друзей ставится под сомнение. Предательство приобретают эпические масштабы. Бывшие враги с осторожностью заключают союзы. Ставки на Уолл-стрит и по всему миру растут, поэтому Бобби Аксельрод (Дэмиэн Льюис) возвращается в дело».

В трейлере показано, как герои вступают в схватку за место на вершине финансового и политического могущества. Кроме того, в ролике уделено немало внимания герою Льюиса, вернувшемуся на экраны через два года после своего последнего появления. Ранее актер исполнял в «Миллиардах» одну из главных ролей, но в пятом сезоне покинул проект.

К своим ролям также вернулись Пол Джаматти, Кори Столл и Мэгги Сифф и другие. Разработкой сериала руководят Брайан Коппельман («На взводе: Битва за Uber») и Дэвид Левин («Тринадцать друзей Оушена»).

Премьера 12-серийного седьмого сезона «Миллиардов» состоится 11 августа.