Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате " В поисках снежного барса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Дэмиэн Льюис возвращается к роли Бобби Аксельрода в трейлере финального сезона «Миллиардов»

Дэмиэн Льюис возвращается к роли Бобби Аксельрода в трейлере финального сезона «Миллиардов»

28 июня 2023 12:31
Дэмиэн Льюис возвращается к роли Бобби Аксельрода в трейлере финального сезона «Миллиардов»

Заключительные серии шоу об изнанке финансового мира Уолл-стрит дебютируют в августе.

Телеканал Showtime поделился трейлером заключительного седьмого сезона сериала «Миллиарды».

Шоу повествует о финансовом мире Уолл-стрит, наполненном коварными интригами и жестокими противостояниями. Согласно официальному синопсису, в финальных эпизодах «все альянсы переворачиваются с ног на голову. Старые раны превращаются в смертельное оружие. Лояльность друзей ставится под сомнение. Предательство приобретают эпические масштабы. Бывшие враги с осторожностью заключают союзы. Ставки на Уолл-стрит и по всему миру растут, поэтому Бобби Аксельрод (Дэмиэн Льюис) возвращается в дело».

В трейлере показано, как герои вступают в схватку за место на вершине финансового и политического могущества. Кроме того, в ролике уделено немало внимания герою Льюиса, вернувшемуся на экраны через два года после своего последнего появления. Ранее актер исполнял в «Миллиардах» одну из главных ролей, но в пятом сезоне покинул проект.

К своим ролям также вернулись Пол Джаматти, Кори Столл и Мэгги Сифф и другие. Разработкой сериала руководят Брайан Коппельман («На взводе: Битва за Uber») и Дэвид Левин («Тринадцать друзей Оушена»).

Премьера 12-серийного седьмого сезона «Миллиардов» состоится 11 августа.

Фото: Showtime
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Начались съемки сериала «Министерстве Всего Хорошего» с Анастасией Ивлеевой и другими звездами Начались съемки сериала «Министерстве Всего Хорошего» с Анастасией Ивлеевой и другими звездами Читать далее 29 июня 2023
Подростки переносятся в Юрский период в трейлере фильма «Назад к динозаврам» Подростки переносятся в Юрский период в трейлере фильма «Назад к динозаврам» Читать далее 27 июня 2023
5 причин посмотреть новый сериал «Райцентр»: очень странные дела в Вармалее 5 причин посмотреть новый сериал «Райцентр»: очень странные дела в Вармалее Читать далее 26 июня 2023
Лиам Нисон ведет заминированный автомобиль с детьми в трейлере триллера «Заложники» Лиам Нисон ведет заминированный автомобиль с детьми в трейлере триллера «Заложники» Читать далее 29 июня 2023
Убойная комедия о кинобизнесе: в прокат выйдет фильм «Рай для дурака» со звездными артистами Убойная комедия о кинобизнесе: в прокат выйдет фильм «Рай для дурака» со звездными артистами Читать далее 27 июня 2023
6 интересных фактов о «Ведьмаке»: что вам нужно знать о грядущем 3 сезоне 6 интересных фактов о «Ведьмаке»: что вам нужно знать о грядущем 3 сезоне Читать далее 27 июня 2023
Дьявольские аниматронные куклы выходят на охоту в трейлере хоррора «Пять ночей у Фредди» Дьявольские аниматронные куклы выходят на охоту в трейлере хоррора «Пять ночей у Фредди» Читать далее 28 июня 2023
Главные роли в фильме DC «Супермен: Наследие» получили Дэвид Коренсвет и Рэйчел Броснахэн Главные роли в фильме DC «Супермен: Наследие» получили Дэвид Коренсвет и Рэйчел Броснахэн Читать далее 28 июня 2023
Netflix навлек на себя гнев общественности из-за возвращения в эфир «Титаника» Netflix навлек на себя гнев общественности из-за возвращения в эфир «Титаника» Читать далее 27 июня 2023
Фрай, Лила и Бендер переживают новые приключения в трейлере восьмого сезона «Футурамы» Фрай, Лила и Бендер переживают новые приключения в трейлере восьмого сезона «Футурамы» Читать далее 28 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше