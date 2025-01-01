Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Дэмиэн Льюис
Награды
Награды и номинации Дэмиэна Льюиса
Damian Lewis
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Дэмиэна Льюиса
Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2016
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший мини-сериал
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
«Не мог дождаться, когда все это кончится»: Олег Янковский называл любимым только один фильм, но его съемки ненавидел
Да, во Второй квартальной бойне Хеймитч одержал победу и бросил вызов Капитолию: но вот как дорого ему это обошлось
«Белое солнце пустыни» сделало этого советского артиста звездой: а ведь к тому времени он уже еле ходил
Кузякин - подлец, Шурик - больно правильный: и только этот герой оказался самым унылым в советском кино (по мнению ИИ)
«Я просто в шоке»: Хью Джекман назвал 4 своих любимых фильма – ни одной новинки, но у каждого рейтинг 8,1+
Наконец-то вместо Зендеи позвали красотку, она останется с Паркером надолго: инсайдер раскрыл роль Сэди Синк в «Человеке-пауке 4»
Чем закончились «Покемоны»: спустя 25 лет Эш пришел к чемпионству, «Ван-Пису» такой трогательный финал только снился
46 лет назад людей лишили 2-х серий «Места встречи»: почему сцены с пасынком Высоцкого «сократили» перед ТВ-премьерой
Планктон или Сквидвард по знаку зодиака? Создатели «Губки Боба» раскрыли астрологические тайны Бикини Боттом
Доктор Дум всего лишь прикрытие: главным злодеем фильма «Мстители: Судный день» станет известный всем персонаж
3-й сезон «Магички» зайдет фанатам «Поднятия уровня» и «Кейпоп-охотниц»: «это будет отвал!», – говорят зрители, узнав причину
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667