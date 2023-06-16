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Киноафиша Новости Сериал «Миллиарды» завершится седьмым сезоном, объявлена дата премьеры

Сериал «Миллиарды» завершится седьмым сезоном, объявлена дата премьеры

16 июня 2023 14:32
Сериал «Миллиарды» завершится седьмым сезоном, объявлена дата премьеры

В данный момент создатели разрабатывают несколько спин-оффов.

Финансовая драма «Миллиарды» приближается к своему финалу. Как передает Variety, грядущий двенадцатисерийный седьмой сезон станет для сериала с Полом Джаматти заключительным. Дебютный эпизод выйдет на Paramount + 11 августа, а спустя два дня он выйдет на Showtime.

Ниже приведена цитата Криса Маккарти, президента и главного исполнительного директора Showtime, MTV Entertainment Studios и Paramount Media Networks:

«В «Миллиардах» власть, деньги и алчность исследуются так хорошо, что сериал стал не только массовым хитом, но и заново переосмыслил собственный жанр. Все это благодаря творческому союзу Брайана Коппельмана и Дэвида Левина [шоураннеры]. Финальный сезон наполнен диалогами с серьезным накалом и сложной динамикой между персонажами, которые полюбились зрителям. Мы очень рады сотрудничать и превращать проект в глобальную франшизу».

Решение завершить «Миллиарды» частично может быть связано с ребрендингом Showtime, однако еще в начале этого года было объявлено, что Коппельман и Левин разрабатывают сразу несколько спин-оффов шоу: «Миллиарды: Майями», «Миллиарды: Лондон», «Миллионы» и «Триллионы». Так что комментарий Маккарти о создании целой франшизы имеет веские основания.

В заключительном сезоне «Миллиардов» к образу бизнес-акулы Бобби Аксельрода вернется любимец зрителей Дэмиэн Льюис, но актер появится лишь в половине сезона. Не исключено, что в дальнейшем история его героя продолжится в одном из ответвлений.

Фото: Showtime
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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