Громовержцы*. Дублированный трейлер 2
Громовержцы*. Дублированный трейлер 2
Дата публикации: 17 апреля 2025
Громовержцы*
– Команда злодеев отправляется на задание по приказу правительства.
Евгений Старостин
13 декабря 2024, 22:31
Оценка
Жду с нетерпением)
13 декабря 2024, 22:31
4
1
Ответить
nevzorovaulana915
8 января 2025, 14:21
Какой рейтинг будет у фильма?
8 января 2025, 14:21
1
0
Ответить
amelkkaaa554.4
19 февраля 2025, 17:00
Оценка
Жду не дождусь фильм:))
19 февраля 2025, 17:00
0
0
Ответить
ulankanikolajka
27 февраля 2025, 13:55
Оценка
поскорее бы в кино вышло🤭
27 февраля 2025, 13:55
2
1
Ответить
Киноафиша.инфо
27 февраля 2025, 21:56
в ответ на сообщение
ulankanikolajka от 27 февраля 2025, 13:55
Ждём!
27 февраля 2025, 21:56
1
0
Ответить
velikaya.2021
1 мая 2025, 13:22
Очень хочу пойти
1 мая 2025, 13:22
0
0
Ответить
Бьюти Мед
5 мая 2025, 08:29
в ответ на сообщение
nevzorovaulana915 от 8 января 2025, 14:21
12+
5 мая 2025, 08:29
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
9 мая 2025, 12:12
в ответ на сообщение
velikaya.2021 от 1 мая 2025, 13:22
Уже скоро !
9 мая 2025, 12:12
0
0
Ответить
2020privet
11 мая 2025, 10:29
Оценка
Очень слабо.По моему мнению,жанр супергеройского кино мёртв.
11 мая 2025, 10:29
2
3
Ответить
arinaskurikhina8
12 мая 2025, 00:50
Оценка
ПОЧЕМУ У БАКИ МАЛО ЭКРАННОГО ВРЕМЕНИ, Я РАЗАЧАРОВАН. ОН МОЙ СЫН Я ВАМ ГОВОРЮ 😢😢😢
12 мая 2025, 00:50
2
0
Ответить
bellamus2508
12 мая 2025, 15:21
когда выйдет фильм уже 12 число😭🙏🏼
12 мая 2025, 15:21
0
0
Ответить
Александр Леденёв
12 мая 2025, 18:55
Оценка
Супер 👍👍
12 мая 2025, 18:55
3
1
Ответить
Владислав Беспамятный
12 мая 2025, 22:08
Оценка
Фильм посредственный. Игра актер, особенно часового, ужасна. Будто бы в Марвел вообще забили на сюжет, графику, боевку. Сериалы с меньшим бюджетом и то лучше. Халтура. Не советую ходить. Можно дождаться выхода цифры и посмотреть в перемотке.
12 мая 2025, 22:08
1
3
Ответить
Евгений Старостин
13 мая 2025, 17:15
Оценка
Чёткий фильм, не разочаровался ☺
13 мая 2025, 17:15
3
1
Ответить
y4.toropova
13 мая 2025, 22:26
Оценка
Отличный фильм
13 мая 2025, 22:26
3
1
Ответить
Всеволод Заикин
13 мая 2025, 23:31
Оценка
Опять гавно, если первая половина фильма была, можно сказать очень неплохой, то окончание просто какой-то непонятный ужасный трэш. Есть же работающий рецепт хорошего фильма(все части Мстителей были супер) зачем снимать вот такое
13 мая 2025, 23:31
1
4
Ответить
insiely2001
16 мая 2025, 03:38
Оценка
Этот фильм произвёл на меня огромное впечатление! Сюжет оказался интересным и тщательно продуманным, а персонажи были хорошо раскрыты, хоть и не все одинаково. Актёры играли достойно, и я могу смело утверждать, что это действительно качественный фильм от Marvel, как и все предыдущие до финала.\
\
Те, кто критикует этот фильм, либо не смотрели его вовсе и судят только по трейлеру, либо просто не любят всё, что связано с Marvel. Либо они ждут от фильма чего-то грандиозного, как это было в «Мстителях: Финал». Но ведь сейчас только начинается новая история с новыми персонажами, хоть первая фаза после финала и была немного неудачна по разным причинам. Однако сейчас видно, что студия работает над улучшением качества и создаёт достойный фильм.\
\
Но в любом случае, о вкусах не спорят. На мой взгляд, этот фильм потрясающий, и я обязательно посмотрю его ещё не раз и с нетерпением буду ждать продолжения.
16 мая 2025, 03:38
4
1
Ответить
Маргарита Носова
16 мая 2025, 08:56
Не жду от этого фильма ничего интересного. Что ни говорите, комиксы - это детское кино. Поэтому отзывы такие противоречивые. Те, кто помладше в восторге, те, кто больше понимают - разочарованы. Ещё раз скажу - смотреть нынче особо нечего, так что пойдут и комиксы на закуску))). Надеюсь, скоро обстановка с кином изменится в лучшую сторону и любители ХОРОШЕГО кино перестанут довольствоваться комиксами.
16 мая 2025, 08:56
1
2
Ответить
Руслан Ахмедьянов
16 мая 2025, 14:27
Оценка
Фильм хорош
16 мая 2025, 14:27
2
0
Ответить
km46
16 мая 2025, 23:39
Так че за фильм? в полном расстройстве,,, горожане не могут поди свое мнение высказать четко, хочу сводить жену, а вдруг не понравится, что потом делать, посоветуйте, другие любезные!
16 мая 2025, 23:39
0
2
Ответить
Анжела Батяйкина
17 мая 2025, 13:35
Оценка
Фильм понравился, интересный. Смотрела только из-за Баки. Но в ходе просмотра понравился сюжет. Советую
17 мая 2025, 13:35
3
0
Ответить
Евгений Тимофеев
17 мая 2025, 17:02
Оценка
Голливудский блокбастер про супер героев.. капитан Америка и тд - одна из самых дорогих франшиз.. даже отзывы не плохие, а на деле сок ЮПИ ) выделяет только мета-ирония. А Драки, костюмы, интерьеры - очень примитивные для 2025.в 2010 Русские режиссеры пытались угнаться за блокбастерами запада и получалась бедная пародия. Теперь запад оказался в такой же ситуации
17 мая 2025, 17:02
2
2
Ответить
User
17 мая 2025, 21:46
Оценка
Вполне себе смотрибельно 👌
17 мая 2025, 21:46
1
0
Ответить
losenkomihail681
18 мая 2025, 11:54
сколько билеты стоят на громовержцы в сочи?
18 мая 2025, 11:54
0
0
Ответить
18 мая 2025, 21:21
Йелена
18 мая 2025, 21:21
0
1
Ответить
Нил Антихайп
21 мая 2025, 22:19
Оценка
когда уже выйдет?
21 мая 2025, 22:19
0
0
Ответить
key765
22 мая 2025, 13:31
Оценка
Нормально. Достаточно увлекательный сюжет с неожиданными поворотами. Видимо попытка запустить новую серию о мстителях без грандиозности и высокой патетики как в предыдущих и показать героев с неожиданной стороны. Они здесь "ребята с нашего двора", простые как домохозяйки с внутренними комплексами без консультации личного психоаналитика. Главный "рояль в кустах" тоже парень с нашего двора - человек-загадка из сериала про людей Х, который никак не может определиться плохой он или хороший.
22 мая 2025, 13:31
1
0
Ответить
Weteran Mc
23 мая 2025, 03:57
Оценка
На днях посмотрев зрелищный трейлер, в ожидании чего-то реально качественного, несмотря на не дешёвую стоимость билета, уверенно поехал в кинотеатр «Сормовский» на премьеру нового фантастического боевика от студии #Marvel про зарождение новых Мстителей - «Громовержцы*».
Директор ЦРУ Валентина, опасаясь импичмента, решает избавиться от тех, кто исполнял её преступные приказы. Для этого, под разными предлогами, она собирает свою группу наёмников в тайном бункере, где их подстерегает смертельная ловушка и загадочный молодой человек по имени Боб.
Основной локацией был тот самый бункер, где и происходило основное действие сюжета. Хоть в фильме присутствовали и драки, и перестрелки, но больше в нём было скучной болтовни - будто это не боевик, а драма, где герои друг другу изливают душу.
Тот самый экшен с шикарной компьютерной графикой и спецэффектами, показанный в трейлере, начался примерно за полчаса до финальных титров. С которых я, кстати, ушёл, несмотря на две сцены между ними.
Моё личное мнение - эти новые Мстители нисколько не сравнятся с классическими, а наоборот, выглядят банально и примитивно. И если серия с этими персонажами будет продолжаться, то вряд ли #Marvel от этого выиграет.
Несмотря на зрелищный трейлер, несмотря на множество положительных отзывов, несмотря на предвкушение, с которым я пошёл на сеанс, несмотря на вкусную картошку по-деревенски, которой я подкрепился перед началом и даже несмотря на качественные операторские съёмки, в чём Голливуду не откажешь, сам фильм мне не понравился. #Marvel, как и Голливуд, уже не тот, что раньше.
Моя оценка: 5 из 10. 👎
23 мая 2025, 03:57
2
3
Ответить
Аэлита Аракчаа
24 мая 2025, 18:07
Оценка
очень классный фильм, советую
24 мая 2025, 18:07
1
0
Ответить
User
26 мая 2025, 23:22
Оценка
а он хорош
26 мая 2025, 23:22
1
0
Ответить
Ришат Ахмадуллин
27 м
Наконец-то, хороший фильм с нормальным переводом.
Рекомендую к просмотру, особенно в кинотеатре "Тандем". Удобный зал, приятный экран.
27 мая 2025, 23:38
3
0
Ответить
Киноафиша.инфо
29 мая 2025, 20:38
в ответ на сообщение
arinaskurikhina8 от 12 мая 2025, 00:50
Сколько же вам лет? 😱
29 мая 2025, 20:38
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
29 мая 2025, 20:39
в ответ на сообщение
Владислав Беспамятный от 12 мая 2025, 22:08
Вы, наверное, не видели Капитан Марвел 2 и Вечных 😁
29 мая 2025, 20:39
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
29 мая 2025, 20:39
в ответ на сообщение
insiely2001 от 16 мая 2025, 03:38
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
29 мая 2025, 20:39
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
29 мая 2025, 20:40
в ответ на сообщение
Руслан Ахмедьянов от 16 мая 2025, 14:27
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
29 мая 2025, 20:40
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
29 мая 2025, 20:40
в ответ на сообщение
Евгений Тимофеев от 17 мая 2025, 17:02
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
29 мая 2025, 20:40
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
29 мая 2025, 20:41
в ответ на сообщение
от 18 мая 2025, 21:21
Как в паспорте 😎
29 мая 2025, 20:41
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
29 мая 2025, 20:41
в ответ на сообщение
Weteran Mc от 23 мая 2025, 03:57
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
29 мая 2025, 20:41
0
0
Ответить
arinaskurikhina8
13 июня 2025, 01:14
Оценка
ПОЧЕМУ ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО В РИО ИДЕТТТ, Я 2 РАЗА СХОДИЛ И ВО ВСЕХ КИНОТЕАТРАХ ПРОПАЛО..
13 июня 2025, 01:14
0
0
Ответить
leniza-k2015
19 июня 2025, 21:10
Оценка
Не стоит тратить время!
19 июня 2025, 21:10
0
0
Ответить
