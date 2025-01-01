Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Анна Ганн
Награды
Награды и номинации Анна Ганн
Anna Gunn
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Анна Ганн
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Воссоздали Петербург, Москву, Киев и Париж: где проходили съемки «Хроник русской революции» — непросто вырастить имперский город с нуля
Этот фантастический фильм с Йоханссон провалился в нулевые: зато спустя 20 лет входит в топ-10 самых просматриваемых на Netflix
Спилберг хотел снять «Гарри Поттера» по-своему — с анимацией и другим Гарри: почему эту версию зарубили в последний момент
«Никакой он не волшебник»: странному ляпу в «Старике Хоттабыче» есть лишь одно объяснение – многое говорит о главной беде СССР
Вы совершенно точно пропустили их в детстве: 8 шикарных новогодних фильмов и мультиков
«Властелин колец» – лучшая экранизация книг, а какая же худшая? От позорных 2.3/10 «Исчезнувшую» для бедных не спасла даже Терон
Ровно 30 лет назад в России вышел самый жуткий фильм Питера Джексона: «Властелин колец» на его фоне — добрая сказка для детей
«Приехал, а тополя не растут»: «Три тополя на Плющихе» назывались иначе, но Лиозновой пришлось выкручиваться
Правда о Т-800 бесит физиков: в реальности Терминатор расплавили бы все вокруг быстрее, чем сказал бы «I'll be back»
Звезда «Уэнсдей» преклоняется перед этим фильмом, и не только она: входит в топ-100 лучших в истории — и Тарантино со Спилбергом тут ни при чем
«Палач сталинской эпохи»: в «Месте встречи» так и не объяснили, откуда взялся орден у Жеглова – ответ все эти годы был у зрителей под носом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667