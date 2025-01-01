Меню
Лассе Халльстрем
Награды
Награды и номинации Лассе Халльстрема
Lasse Hallström
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Награды и номинации Лассе Халльстрема
Оскар 2000
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1988
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
Best Foreign Language Film
Номинант
Best Foreign Language Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1999
Golden Lion
Номинант
Берлинале 2002
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2001
Золотой берлинский медведь
Номинант
