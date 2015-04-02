Меню
Гипнотизер - трейлер
Гипнотизер. Трейлер

Гипнотизер. Трейлер

Дата публикации: 25 сентября 2012
Гипнотизер – В пригороде Стокгольма в раздевалке спортивного клуба найдет зверски убитый мужчина. Позже в его доме обнаруживают зарубленных с чудовищной жестокостью жену и маленькую дочь. Похоже, убийца задался целью вырезать всю семью, однако тяжело раненный сын выжил. Комиссар уголовной полиции Йона Линна узнает, что в живых остался еще один член семьи — старшая сестра мальчика. Он понимает: необходимо найти девушку до того, как это сделает убийца. Чтобы поскорее допросить единственного свидетеля, Иона Линна связывается с врачом Эриком Марией Барком и убеждает его загипнотизировать мальчика. Только так можно получить описание преступника. Эрик нарушает свое давнее обещание отказаться от занятий гипнозом. И цепочка невероятных событий начинает неумолимо разматываться…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Понравилось. Правда, пасмурно и неторопливо, в середине пару раз в сон клонило, но это только когда в кадре не было Лены Олин. Шикарная она всё-таки.
5.6 Гипнотизер
Гипнотизер драма, криминал, триллер, 2012, Швеция
