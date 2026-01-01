Анна Андреевна - знаменитая в прошлом актриса, которая прожила достаточно эгоистичную жизнь и редко считалась с мнением и желаниями окружающих. Теперь женщина умирает от неизлечимой болезни, коротая свои последние дни в дорогом частном хосписе.

Женя – молодой начинающий актёр, приехавший из провинциального городка и хватающийся за любую предложенную роль. Парень остался не у дел – съёмки сериала, в котором он играл, внезапно приостановили. И чтобы как-то существовать и выплачивать взятый кредит, Женя подрабатывает аниматором в хосписе. Там он знакомится с Анной Андреевной...