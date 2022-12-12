Сериал «Плакать нельзя» – это отечественный драматический триллер о противостоянии человека и государства. Мать-одиночка, оказавшаяся в чужой стране, сражается за то, чтобы вернуть из приюта своего сына. Русская женщина Татьяна Ольсен выходит замуж за гражданина одного из скандинавских государств. У пары появляется сын Николай, но после развода начинаются юридические проблемы. Однажды мальчик не возвращается из школы, и Таня с ужасом узнает, что по новому закону ювенальной юстиции сына ей возвращать не собираются.