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Киноафиша Сериалы Плакать нельзя

Плакать нельзя (2022 - …)

Плакать нельзя 12+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Стрим-сервис Кинопоиск HD
Продолжительность сериала 2 часа 56 минут
О чем сериал

Сериал «Плакать нельзя» – это отечественный драматический триллер о противостоянии человека и государства. Мать-одиночка, оказавшаяся в чужой стране, сражается за то, чтобы вернуть из приюта своего сына. Русская женщина Татьяна Ольсен выходит замуж за гражданина одного из скандинавских государств. У пары появляется сын Николай, но после развода начинаются юридические проблемы. Однажды мальчик не возвращается из школы, и Таня с ужасом узнает, что по новому закону ювенальной юстиции сына ей возвращать не собираются.

В ролях
В ролях
Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
Иван Янковский
Иван Янковский
Светлана Чуйкина
Светлана Чуйкина
Дирк Мартенс
Дирк Мартенс
Степан Середа
Степан Середа
Владимир Левченко
Владимир Левченко
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Плакать нельзя»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 декабря 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 декабря 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 декабря 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 декабря 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Плакать нельзя - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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