Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Луна" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Боевик «Немая ярость» с Юэлем Киннаманом выйдет в России 30 ноября

Боевик «Немая ярость» с Юэлем Киннаманом выйдет в России 30 ноября

26 сентября 2023 16:24
Боевик «Немая ярость» с Юэлем Киннаманом выйдет в России 30 ноября

Новый фильм классика жанра Джон Ву.

Экшен-триллер «Немая ярость» обрел дату выхода в мировой прокат, включая российский кинорынок. В отечественных кинотеатрах фильм во главе со звездой «Отряда самоубийц» Юэлем Киннаманом легально выйдет 30 ноября. Прокатом занимается кинокомпания «Вольга».

В центре сюжета –– сраженный горем отец (Киннаман), который стал свидетелем того, как его сын был убит в перестрелке накануне Рождества. Из-за пережитого шока мужчина теряет голос, но не теряет самообладания. Отныне целью его жизни становится месть. Главный герой мобилизует все свои силы, чтобы наказать тех, кто виновен в смерти его сына.

Боевик «Немая ярость» с Юэлем Киннаманом выйдет в России 30 ноября

«Немая ярость» –– первый англоязычный фильм знаменитого гонконгского режиссера Джона Ву за последние два десятилетия. Особенностью картины является то, что в ней нет ни одного диалога. Комментируя необходимость играть только телом и лицом, Киннаман в интервью порталу Collider сказал:

«Кто-то может подумать: «О, да это легко. Не нужно заучивать никакие реплики». Но это не так, ведь глаза не лгут. Кроме того, часто именно диалоги помогают проникнуться ролью и эмоционально вовлечься в ситуацию. Так что на деле гораздо труднее изображать то, для чего нужны внутренняя жизнь и внутренний мотор, а также правдоподобный мыслительный процесс».

В основной актерский состав также вошли рэпер Скотт Мескади (более известный как Кид Кади), Гарольд Торрес и Маталина Сандино Морено.

Фото: Getty Images; Capstone Global
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Натали Портман вмешивается в брак Джулианны Мур в трейлере драмы «Май, декабрь» Натали Портман вмешивается в брак Джулианны Мур в трейлере драмы «Май, декабрь» Читать далее 27 сентября 2023
Любовь превращается в карьерное противостояние в трейлере триллера «Честная игра» Любовь превращается в карьерное противостояние в трейлере триллера «Честная игра» Читать далее 27 сентября 2023
Охотник на вампиров, лишенный суперсилы: рассказываем историю Блэйда в кино и комиксах Охотник на вампиров, лишенный суперсилы: рассказываем историю Блэйда в кино и комиксах Читать далее 26 сентября 2023
456 человек борются за $4,56 млн в тизере реалити-шоу «Игра в кальмара» 456 человек борются за $4,56 млн в тизере реалити-шоу «Игра в кальмара» Читать далее 25 сентября 2023
Федор Добронравов добивается расположения дочери в новом трейлере сериала «Мастодонт» Федор Добронравов добивается расположения дочери в новом трейлере сериала «Мастодонт» Читать далее 25 сентября 2023
Вы удивитесь: 10 необычных фактов о фильмах, которые все любят Вы удивитесь: 10 необычных фактов о фильмах, которые все любят Читать далее 25 сентября 2023
Джесси Бакли одновременно любит двух мужчин в трейлере романтического фильма «Ногти» Джесси Бакли одновременно любит двух мужчин в трейлере романтического фильма «Ногти» Читать далее 27 сентября 2023
Математик навлекает на себя гнев мафии в трейлере сериала «Теория больших денег» Математик навлекает на себя гнев мафии в трейлере сериала «Теория больших денег» Читать далее 26 сентября 2023
Рик охотится за самим собой в безумном трейлере седьмого сезона «Рика и Морти» Рик охотится за самим собой в безумном трейлере седьмого сезона «Рика и Морти» Читать далее 26 сентября 2023
Веселый, кровавый и по-хорошему глупый: появились рецензии на ремейк «Токсичного мстителя» Веселый, кровавый и по-хорошему глупый: появились рецензии на ремейк «Токсичного мстителя» Читать далее 25 сентября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше