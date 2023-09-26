Боевик «Немая ярость» с Юэлем Киннаманом выйдет в России 30 ноября

Экшен-триллер «Немая ярость» обрел дату выхода в мировой прокат, включая российский кинорынок. В отечественных кинотеатрах фильм во главе со звездой «Отряда самоубийц» Юэлем Киннаманом легально выйдет 30 ноября. Прокатом занимается кинокомпания «Вольга».

В центре сюжета –– сраженный горем отец (Киннаман), который стал свидетелем того, как его сын был убит в перестрелке накануне Рождества. Из-за пережитого шока мужчина теряет голос, но не теряет самообладания. Отныне целью его жизни становится месть. Главный герой мобилизует все свои силы, чтобы наказать тех, кто виновен в смерти его сына.

«Немая ярость» –– первый англоязычный фильм знаменитого гонконгского режиссера Джона Ву за последние два десятилетия. Особенностью картины является то, что в ней нет ни одного диалога. Комментируя необходимость играть только телом и лицом, Киннаман в интервью порталу Collider сказал:

«Кто-то может подумать: «О, да это легко. Не нужно заучивать никакие реплики». Но это не так, ведь глаза не лгут. Кроме того, часто именно диалоги помогают проникнуться ролью и эмоционально вовлечься в ситуацию. Так что на деле гораздо труднее изображать то, для чего нужны внутренняя жизнь и внутренний мотор, а также правдоподобный мыслительный процесс».

В основной актерский состав также вошли рэпер Скотт Мескади (более известный как Кид Кади), Гарольд Торрес и Маталина Сандино Морено.